Politiet måtte hjelpe med å evakuere tog i Sandefjord

Det er store togforsinkelser på grunn av vanskelig værforhold på Vestfoldbanen, og et tog i Sandefjord må evakueres. Underkjølt regn skaper strømproblemer.

Nødetatene bistod evakuering av et tog i Sandefjord. Toget stod like før Sandefjord jernbanestasjonen. Klokken 22.40 opplyste Vy til NRK at evakueringen var over.

Underkjølt regn har skapt mye trøbbel for Vestfoldbanen søndag kveld. Banen er stengt ut driftsdøgnet mellom Drammen og Skien.

– Vi håper at togene vil være i drift igjen i morgen, sier pressevakt Kaja Rynning Moen i Vy til NRK.

Ventet i fire timer

Tidligere i kveld sto et tog fast på Skoppum utenfor Horten i flere timer. Ved 19.45-tiden falt en av passasjerene om inne i togsettet, og konduktøren måtte tilkalle en ambulanse. Ved 20-tiden ble passasjeren hentet ut på båre.

Ved 20.45-tiden ankom et nytt togsett fra Drammen for å hente passasjerene som satt fast på Skoppum.

Ambulansepersonell hentet ut en kvinne som tilsynelatende var bevisstløs. Foto: Ine Julia Rojahn Schwebs / NRK

Da hadde de sittet fast i over fire timer på grunn av de krevende snøforholdene.

– Det er ingenting. Jeg har en datter med influensa, sier Michelle Levy som har datteren Louise på fanget.

De har ventet i til sammen fire timer.

– Jeg klaget i stad på varmen, nå har de heldigvis skrudd den på igjen. Men problemet er at det ikke er noe service. Jeg har tidligere vært på tog som har stoppet og da har det vært spørsmål om kaffe, te og mat, sier hun.

Michelle Levy (til venstre) reiser med datteren Louise (1). Hun måtte dele mat med Hanane El Bouyahyaoui og sønnen Jad Ali Saadi (til høyre) Foto: Ine Julia Rojahn Schwebs / NRK

Måtte dele mat

I utgangspunktet hadde hun regnet med at togturen skulle ta en knapp time, så hun pakket ikke med seg så mye.

– Vi har knapt med oss noen ting. Det er bare flaks at jeg hadde to barnemat i vesken min, sier Levy som måtte dele barnemat med Hanane el Bouyahyaoui og sønnen Jada Ali Saadi

Barna er litt over ett år gamle. De skulle i familieselskap, men måtte avlyse. Nå håper de bare at de får komme hjem

– Det er ikke noe informasjon. Jeg blir sprø, jeg synes det er skikkelig dårlig. Det er ingen info om refusjon, ingen info om vi har mulighet til å ta buss eller taxi. Det går ikke an.

Politiet advarer

Søndag kveld melder også politiet om svært glatte veier på Østlandet, skriver NTB.

Biler over store deler av Østlandet havner i grøfta eller på tvers av veien. Det er veldig glatt, og politiet ber folk kjøre forsiktig.

På Gjøvik kjørte en bil i grøfta i Kvennomslinna. Føreren måtte en tur på legevakta, og bilen fikk store skader, melder politiet i innlandet.

Ved Ørmen i Fredrikstad skled en bil av veien, men ingen ble skadd.

– Det er vanskelige kjøreforhold, kjør forsiktig, formaner Øst politidistrikt etter flere utforkjøringer.

I Gvarv i Telemark var seks personer og to biler innblandet i en ulykke. En av bilene havnet utpå et jorde, mens den andre ble stående på veien. Den ble sperret i begge retninger. Heldigvis ble ingen av personene skadd – men bilene fikk store skader, ifølge Sørøst politidistrikt.