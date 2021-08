Politiet leter etter vitner etter overfallsvoldtekt

Politiet etterforsker en overfallsvoldtekt som skjedde i Jessheim sentrum natt til søndag, skriver politiet på Twitter.

– Cirka klokka 00.10, natt til søndag, fikk politiet en melding om at en kvinne var forsøkt voldtatt. Det utløste utrykning fra politiet som fikk kontakt med fornærmede. Hun forklarer at hun var blitt angrepet bakfra av en ukjent person, som hadde forholdt seg på en slik måte at dette er å anse som en voldtekt, sier vakthavende jurist Harald Holmsen til NRK.

Han sier det er klart for politiet at det er snakk om en voldtekt. Overfallet skjedde ved Norlandia Romsaas Barnehage i Faltavegen.

Nå ønsker politiet å komme i kontakt med personer som var i Jessheim sentrum den kvelden.

Holmsen sier at det er spesielt viktig for politiet å komme i kontakt med en mann som luftet hunden sin i Flatavegen i Jessheim i det aktuelle tidsrommet.

Ber vitner ta kontakt

Politiet ønsker også kontakt med en kvinne som var på vei bort fra området i retning utestedet Gulating, opplyser Holmsen.

Mannen politiet mener står bak voldtekten beskrives som hvit i huden med kort hår

. Han hadde på en mørk vindjakke, og gulbrune eller beige bukser. Det er uvisst hvilken alder han er i, ifølge Holmsen.

– Nå ønsker vi å danne oss et bilde av alle personer som har vært i området. Det er derfor vi går ut med denne Twitter-meldingen nå, sier Holmsen.

Holmsen sier den overfalte kvinnen har vært på overgrepsmottaket, men ønsker ikke å si noe mer om hennes tilstand.

– Det er naturlig å tenke at dette har vært en veldig traumatisk opplevelse. Når hun går i et sentrumsstrøk og blir angrepet bakfra på den måten hun har opplevd, sier Holmsen.

Tips mottas på telefon 48 88 67 01, som er nummeret til kriminalvakta på Lillestrøm.