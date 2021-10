Onsdag la Statistisk sentralbyrå (SSB) fram statistikken over etterforska lovbrot i 2020.

At politimeldingar blir lagde bort med ei grunngiving i manglande sakhandsamingskapasitet, er ikkje nytt.

Men i pandemiåret var auken svært merkbar. Då blei nesten 18.600 lovbrot lagde bort på denne måten. Det er 44 prosent fleire enn i 2019, og meir enn ei dobling sidan 2016.

– Blei automatisk lagt bort

Anders Werner melde nyleg ei sak som politiet la bort. Grunngivinga for at dei la vekk saka var manglande kapasitet.

Avisa Varden omtalte saka først.

Sykkelen til sonen til Anders Werner blei stolen frå Kjølnes ungdomsskole i Porsgrunn. Sykkelen hans forsvann då han var på skulen førre fredag. Midt på lyse dagen.

Werner tok kontakt med skulen for å spørja om skuleområdet var overvaka. Dei bekrefta at dei hadde overvakingskamera.

Vidare melde Werner saka til politiet via nett. Minuttet etter beskjeden om at meldinga var mottatt, kom e-posten at saka var lagt bort på grunn av manglande kapasitet.

– Eg trur saka blei automatisk lagt bort. Dette var to systemgenererte brev slik som eg oppfatta det. For meg så er dette førehandsbestemt. At alle sykkeltjuveri direkte blir lagde bort, hevdar Werner.

– Det gjer jo at folk ikkje gidd å bruka tid og ressursar på dette, men for min del så var det viktigare at det er ein ungdom med oppsparte pengar har brukt pengane sine på ein sykkel. Eg trudde kanskje det ville gjera ein forskjell, seier han.

Leiar for påtaleseksjonen i Sør-Øst Politidistrikt, Kjell Johan Abrahamsen, seier det ikkje er nokon automatikk i at eit sykkeltjuveri blir lagt bort, men er ærleg på at det ikkje er blant dei mest prioriterte sakene. Foto: Philip Hofgaard / NRK

Avviser automatisk nedlegging

Leiar for påtaleseksjonen i Sør-Øst Politidistrikt, Kjell Johan Abrahamsen, avviser overfor NRK at sykkeltjuveri eller nokon andre saker automatisk blir lagde bort.

– Det kan gå kjapp tid frå vi tek imot ei melding til vi legg ho bort, men det er aldri automatikk i det. Det er alltid ein påtalejurist som ser på dei og tek ei avgjerd. Vi har ikkje maskiner som legg vekk ein viss type saker, seier han.

Abrahamsen seier vidare at politiet ikkje har resursar til å rekke over alt, og må difor prioritere saker.

– Vi er opptekne av å prioritere på ein slik måte at vi har nok kapasitet til å handtere litt meir alvorleg kriminalitet som er svært resurskrevjande. Det betyr at vi innimellom ikkje kan prioritere ein del mindre alvorleg kriminalitet, seier han.

Han forstår frustrasjonen til Anders og seier at politiet er veldig opptekne og avhengige av tilliten frå folk. Difor seier han det aldri vil vere ein automatikk i at politiet legg bort ein viss type saker.

– Det er noko vi tek på alvor. Vi legg ikkje automatisk vekk alle sykkeltjuveri for eksempel, men vi må gjere det nokon gong.

Sørnorsk fenomen

Reid Jone Stene jobbar med kriminalstatistikk i SSB.

Han seier sakene som blir lagde bort med grunngivinga i manglande kapasitet, ofte blir karakteriserte som mindre alvorlege lovbrot.

– Og det som er særeiga ei grunngiving i manglande sakshandsamingskapasitet, er jo at ein då ikkje uttaler seg noko om innhaldet i meldinga og eventuelt moglegheita for vidare straffefølging, seier han.

Å grunngi at saka blir lagt bort med kapasitetsmangel, er eit sørnorsk fenomen.

I dei fem nordlegaste politidistrikta blir nesten ingen saker lagde bort med denne grunngivinga. I dei sju sørlegaste distrikta er tendensen aukande. Oslo legg vekk aller flest saker med denne grunngivinga.

NRK har vore i kontakt Riksadvokaten i samband med denne saka. Dei seier at dei fyrst blei gjort kjende med SSBs materiale via media onsdag, og at dei ikkje kan kommentera saka på noverande tidspunkt.