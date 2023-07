Politiet kritisk til bilutleieselskap etter at 14-åring kjørte av veien

Den mistenkte sjåføren ble lettere skadet da bilen braste gjennom en hekk og inn i et hus på Ullevål i Oslo tirsdag ettermiddag. De tre andre som var om bord er ikke skadet.

Vitner så guttene løpe av gårde, men da politiet kom på stedet, fikk de raskt kontroll over de fire guttene som hadde sittet i bilen.

– På grunn av guttenes alder er barnevernet koblet inn. Vi prøver å komme i kontakt med foreldrene, men har ikke fått tak i alle ennå, sier operasjonsleder Vidar Pedersen.

Han sier politiet oppretter en anmeldelse, uavhengig av guttenes alder.

SKADER: Her kjørte bilen før den kolliderte i huset på Ullevål. Foto: ANDREAS SUNDBY / NRK

– Det er den del skade på hus og et gjerde som eierne sikkert ønsker å få erstattet, sier Pedersen.

– Det er en del skader på bilen. Vet dere noe om hvor fort de har kjørt?

– Jeg vil ikke spekulere i det, men en viss hastighet må det ha vært, sier operasjonslederen.

Skeptisk til utleiepraksis

Det er uvisst hvordan guttene fikk tilgang til bilen. Hos utleieselskapet Hyre åpnes bilen via en app på mobiltelefonen.

– Uansett, når 14-åringer kan starte opp via denne tjenesten fremstår det for enkelt å få tilgang til bilen, sier Pedersen.

SKEPTISKE: Det er ennå uvisst hvordan guttene fikk tilgang til utleiebilen. Foto: ANDREAS SUNDBY / NRK

– Hva synes dere bør gjøres med det?

– Jeg kan ikke gi noe eksakt svar på det her og nå. men det må være mulig å finne noen løsninger som gjør det litt vanskeligere at en bil havner i feil hender. Når 14-åringer kjører rundt i bilen, så er det helt klart at kjøreferdigheten neppe er gode nok til å håndtere en bil i Oslo sentrum, sier Pedersen.

Hyre svarer

Hyre svarer at de ikke kan gå inn på denne saken i detalj

– Men det kan være snakk om lånt eller stjålet BankID som har gjort det mulig for vedkommende å leie bil i annens navn, skriver daglig leder Nils Petter Nordbø i Hyre i en SMS til NRK.

– Vi har dialog med politiet i denne saken og er alltid proaktive for å bistå på best mulig måte. Utover dette har vi ikke noe å tilføye for øyeblikket, svarer han.