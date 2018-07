Politiet er snart ferdig med undersøkelse av vannskuter-ulykken hvor langrennsstjernen Vibeke Skofterud omkom.

Hun kjørte vannskuter da hun traff land, og politiet antar at ulykken skal ha skjedd rundt midnatt.

– Dette er en forferdelig trist ulykke. Og sånn sett ikke en stor og komplisert kriminalsak. Det viktigste har derfor vært å sørge for at familie og pårørende følges opp på en god måte, sier etterforskningsleder ved Arendal og Froland politistasjon, Torbjørn Trommestad.

De venter på en foreløpig obduksjonsrapport, og kriminaltekniske undersøkelser for å få klarhet i de faktiske forholdene rundt ulykken.

De har avhørt vitner, og Ifølge Trommestad er politiet nå sikre på at Skofterud var alene.

Etter mange lyse netter, var dette den første kvelden hvor det var svært mørkt i området.

– Selv i kjent terreng kan det være utfordrende. Det er en kombinasjon av at det er mørkt og at man har et kjøretøy som kanskje går raskt, sier etterforskningslederen til NRK.

Det skal ikke ha skjedd lignende ulykker i dette området tidligere.

FARKOSTEN: Politiet undersøkte søndag vannskuteren Vibeke Skofterud kjørte da hun traff land. Politiet antar at ulykken skal ha skjedd rundt midnatt, natt til søndag. Foto: Jon gelius / NRK

– Kjæresten har det veldig tøft

Det var redningsskøyten «Inge Steensland» til Redningsselskapet som fant Vibeke Skofterud søndag formiddag.

Skofterud var på vei hjem fra Arendal til en hytte på Tromøya da ulykken skjedde, og ble funnet på holmen St. Helena i Hovekilen utenfor Arendal.

Det var kjæresten Marit Stenshorne, som meldte henne savnet. De hadde feriert på en hytte på Tromøya siden fredag. Lørdag delte paret bilder på sosiale medier av at de kjørte vannskuter i skjærgården.

Senere på kvelden deltok de på den populære sommerfestivalen Canal Street i Arendal. Vitner, som observerte paret ved 23-tiden, sier til NRK at de så ut til å hygge seg.

Rundt klokken ett fikk politiet inn en savnetmelding fra kjæresten. Familiens talsperson, Pål Tømmerhoel, sa søndag til NRK at de ikke har noen opplysninger om hvor kjæresten befant seg.

– At en hyggelig sommerdag og en hyggelig ferie ender på verst tenkelig måte er jo helt ufattelig. Kjæresten har det veldig tøft, sier Tømmerhoel.