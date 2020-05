Politiet klarte ikke svare på Hagen-anke i tide

Tom Hagen ble i Nedre Romerike tingrett varetektsfengslet i fire uker sist onsdag, og sitter nå i full isolasjon.

Ektemannen til savnede Anne-Elisabeth Hagen er siktet for drap eller medvirkning til drap. Selv stiller han seg helt uforstående til siktelsen.

Hagens forsvarer Svein Holden leverte søndag kveld anken med et støtteskriv.

– I mitt støtteskriv har jeg reist åpenbare innvendinger mot politiets begrunnelse for at vilkårene for varetektsfengsling av Tom Hagen er oppfylt, sier Holden til NRK.

Politiet skal nå svare på dette støtteskrivet, før det hele leveres til Eidsivating lagmannsrett, men så langt er det ikke kommet.

NRK får bekreftet at tingretten først ga politiet frist til tirsdag klokken 14.00, men at de nå har fått utsatt denne fristen til onsdag morgen.

TOM HAGENS FORSVARER: Svein Holden. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

– Det er mildt sagt overraskende at politiet ikke er i stand til å kommentere mine synspunkter innen halvannen dag, og at hovedbegrunnelsen for begjæringen om utsettelse av fristen til i morgen klokken 09.00 er at jeg har jobbet tre dager av 12 timer med mitt støtteskriv, skriver Holden.

Tidlig tirsdag morgen var politiet igjen på plass i Sloraveien med kriminalteknikere for å gjøre nye undersøkelser.

Frykter unødig varetekt

Selv om Hagen anket avgjørelsen i tingretten, måtte han bli sittende i varetekt. Der blir han værende inntil fengslingsspørsmålet er avgjort av lagmannsretten.

– Politiet har tre politiadvokater på saken, og de har naturligvis hatt full oversikt over saksdokumentene i over ett år. Selv er jeg alene, og fikk svært mange ukjente tusen sider i fanget for under en uke siden. Jeg frykter at dette medfører at min klient blir sittende unødvendig lenge i varetekt, sier Holden.

Han er tydelig på hva han mener er årsaken til at politiet trengte mer tid på å svare.

– Jeg tror de har fått noe å tygge på.

Også bistandsadvokaten til Anne-Elisabeth Hagen legger merke til at det går unormalt lang tid.

Gard A. Lier i Advokatfirmaet Næss, Lier & Stende. Foto: Birgitte Wold Ingebretsen / NRK

– Det er uvanlig at det ikke skjer raskt, men jeg kjenner ikke bakgrunnen og hva som er begrunnelsen i dette tilfellet, sier bistandsadvokat Gard A. Lier til NRK.

Påtaleleder: Omfangsrikt materiale

NRK har spurt påtaleledelsen hvorfor de trenger mer tid.

– Det er ganske mye å ta tak ifra Holden, så skal vi kommentere og mene noe om det, og det tar tid. Det er et omfangsrikt materiale, sier påtaleleder Haris Hrenovica.

SVARER: Påtaleleder Haris Hrenovica sier det er et omfangsrikt materiale politiet må svare på før saken sendes til lagmannsretten. Foto: Ola Mjaaland / NRK

Dommer Marius Sandvig bekrefter overfor NRK at fristen for politiet først var klokken 14.00 tirsdag, men at de fikk utsatt denne.

Han sier også at det ikke er vanlig at det tar så lang tid før anken av en varetektsfengsling kan sendes over til lagmannsretten.

– Fristen blir satt ut fra behovet i den enkelte saken, hensynet til fengslede og innspill fra partene, sier tingrettsdommer Marius Sandvig til NRK.

Politiet må altså sende sitt svar innen onsdag klokken 09, som var det de opprinnelig hadde bedt om av dommeren.

SAVNET OG VARETEKTSFENGSLET: Anne-Elisabeth Hagen har vært savnet siden 31. oktober 2018. Ektemannen Tom Hagen sitter nå varetektsfengslet, siktet for drap eller medvirkning til drap. Foto: Privat/Scanpix

Full isolasjon

I kjennelsen fra tingretten heter det at det er nærliggende fare for at siktede vil forspille bevis.

De to ukene med isolasjon begrunnes med faren for at Hagen vil kontakte andre involverte via personer han kan møte i fengsel eller gjennom kommunikasjon fra fengselet.

Det vises til klausulerte dokumenter som «viser noe av profesjonaliteten som har vært påkrevd».

PÅGREPET: Hagens bil blir tauet bort fra Nordahl Griegs vei på Fjellhamar kort tid etter pågripelsen i forrige uke. Foto: Julie Magnussen / Tipser

«Etter rettens syn har siktede reell mulighet til å ødelegge eller forspille bevis, for eksempel ved å fjerne eller ødelegge bevis på steder politiet ennå ikke har undersøkt, eller vil undersøke igjen, eller samordne forklaring med andre involverte», heter det.

Forsvarer mener Hagen har lav digital kompetanse

Da NRK møtte Hagen-forsvarer Svein Holden søndag, gjentok at han mener bevisene mot Tom Hagen er tynne. Han mener også at flere ting taler mot at Tom Hagen er gjerningsmann.

– Slik jeg kjenner ham, er han en drivende dyktig forretningsmann. Når det kommer til hans digitale kompetanse, er det ingen tvil om at han er av den gamle skolen. Han har en god gammeldags Nokia, ikke en smarttelefon. Jeg fant raskt at det var ikke noe vits å sende tekstmeldinger til ham, for det klarer han ikke, sa Holden.