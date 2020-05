Nødetater rykket ut til en adresse på Oslos vestkant rundt klokken 14.30. 1. nyttårsdag, etter at et barn hadde blitt påkjørt. Politiet opplyste at barnet ble tatt med til sykehus for undersøkelser, men at alt stod bra til.

Fred. Olsen ble siktet for brudd på paragraf tre i vegtrafikkloven, som handler om hensynsfull og aktpågivende ferdsel. 91-åringens førerkort ble midlertidig tilbakekalt av politiet.

Politiet har i etterforskningen av saken foretatt tekniske undersøkelser av Olsens bil, samt hentet inn videoovervåkningsbilder og gjort en rekonstruksjon av kjøringen.

Konklusjonen er at 91-åringen ikke har gjort noe straffbart.

– Forholdet er nå henlagt etter bevisets stilling idet man gjennom etterforskningen ikke har kunnet slå fast at sjåføren utviste straffbar uaktsomhet ved kjøringen, opplyser politiadvokat Ingelin Hauge i en e-post til NRK.

Hauge skriver at påkjørselen skjedde inne på en privat gårdsplass i forbindelse med parkering i garasje. Hun legger til at føreren har fått tilbake sitt førerkort.

Barnet ble kort tid etter påkjørselen utskrevet fra sykehus, uten skader. Etter påkjørselen opplyste Olsens sekretær at 91-åringen var «uendelig trist» over det som hadde skjedd, og at han hadde hatt hovedfokus på gutten siden hendelsen.

Fred. Olsen er en av Norges rikeste menn. Shippingnestoren har i mange år vært en av landets mest markante næringslivsledere. Han tok over familiens forretninger fra han var 26 år gammel.

Han er ifølge Kapitals liste over Norges rikeste på plass nummer 23 med en formue på 8,90 milliarder kroner. Fred. Olsen har tjent seg rik på olje og gassektoren helt siden 60-tallet.

NRK har vært i kontakt med en representant for Fred. Olsen, men ikke fått svar.