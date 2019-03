Politiet henlegg saka mot Black Box

Oslo politidistrikt henlegg saka mot teatersjefen og kunstnaranesom står bak oppsettinga av skodespelet «Ways of Seeing» på teateret Black Box. Det skriv dei i ein pressemelding søndag kveld. Avgjerda er tatt fordi det ikkje er bevist noko straffbart forhald.

Samstundes har dei trukke anka si tilbake i saka der Oslo Tingrett nekta dei å ransake hjemmet til teatersjefen og kunstnarane som står bak oppsettinga av skodespelet Ways of Seeing på teateret Black Box.

Fredag vart det kjent at teaterdirektøren til Black Box Teater, Anne-Cécile Sibué-Birkeland, og dei tre kunstnarane bak det omdiskuterte teaterstykket «Ways of seeing», vart sikta for å ha brutt straffelovens paragraf 267 om krenking av privatlivets fred.

Siktelsen ble tatt ut på onsdag, men vart først kjend fredag.

Det var sambuaren til justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) som melde stykket til politiet i desember i fjor.

I forbindelse med siktelsen ba politiet og om lov til å ransake teaterdirektørens og de tre kunstnernes hjem og kontorer i jaktea på bevis.

Oslo tingrett avviste begjæringen umiddelbart, men beslutningen ble anka fredag kveld. Det er denne anka som no er trukke tilbake av politiet.