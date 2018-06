Politiet har funnet våpen etter sjokkbrekket mot «Børselars»

Natt til 31. juli i fjor braste en stjålet Audi inn igjennom inngangsdøra til våpenforretningen «Børselars» på Eidsvoll. Inne i forretningen hadde tyvene tilgang til en rekke forskjellige våpen som halvautomatiske våpen, rifler og hagler.

Siden da har politiet jaktet på de rundt 30 skytevåpnene som bakmennene kom seg unna med. Nå kan flere av våpnene fra sjokkbrekket ha blitt funnet.

Saken er fortsatt under etterforskning hos Øst politidistrikt, og politiet holder derfor kortene tett til brystet.

KNUSTE SEG INN: En stjålet bil ble brukt som rambukk da tyver tok seg inn i våpenbutikken «Børselars» på Eidsvoll i juli i fjor. Foto: Sjur Førland / NRK

– Jeg kan bekrefte at vi har funnet våpen som stammer fra innbruddet. Jeg ønsker ikke å kommentere noe nærmere rundt når og hvor disse er funnet, sier politiadvokat Åsmund Yli til NRK.

Politiet jakter nå på de resterende skytevåpnene. De jobber ut ifra flere teorier om hvorfor våpnene ble stjålet, men sier at én teori skiller seg ut.



– Vår hovedteori er våpnene ble stjålet som kapasitetsbygging til annen alvorlig kriminalitet, sier Yli.

Etter det NRK erfarer så knytter politiet innbruddet til et narkotikanettverk de mener å ha avslørt på Romerike.

13 personer er siktet i saken som politiet har gitt navnet «Operasjon Crescendo».

– Jeg ønsker ikke på nåværende tidspunkt å kommentere noen koblinger mellom denne og andre saker, sier politiadvokaten.

ORDKNAPP: Politiadvokat Åsmund Yli sier at saken fortsatt er under etterforskning, men bekrefter at de har funnet våpen som de knytter tilbake til våpenbrekket. Foto: Anders Brekke / NRK

Bestillingstyveri

Tre menn ble pågrepet og siktet for innbruddet i mars i år. Ingen av mennene erkjenner straffskyld for selve innbruddet.

Noen uker i forkant av innbruddet natt til 31. juli i fjor, ble det stjålet en blå Audi. Denne ble senere brukt som rambukk under anslaget mot våpenbutikken i Dal i Eidsvoll.

Advokat Thor Bache Wiig forsvarer en siktet mann i 30-årene. Han sier til NRK at hans klient har erkjent straffskyld for to biltyverier i forkant av innbruddet. Ifølge Bache-Wiig har mannen i 30-årene forklart at han tok på seg jobben som et bestillingstyveri.

– Han sier at han ikke visste hva bilene skulle brukes til. Teoriene til politiet har jeg ikke noe grunnlag for å kommentere, sier Bache-Wiig.

Løslatt fra varetekt

Knut Ditlev-Simonsen forsvarer en mann i 50-årene. Mannen var en kjent skikkelse fra Tveita-gjengen på 90-tallet.

Han er straffedømt flere ganger for grove tyverier, vinningskriminalitet og heleri.

– Min klient stiller seg uforstående til siktelsen og nekter enhver befatning med saken. Han har ingen kommentar til politiets teori, sier Ditlev-Simonsen til NRK.

Thomas Klevenberg er forsvareren til en mann i 20-årene.

– Min klient erkjenner ikke straffskyld og er løslatt fra varetekt. Etter mitt skjønn tyder dette på svekket mistankegrunnlag mot ham, sier Klevenberg til NRK.

– Godt planlagt

Våpenbrekket har hele tiden fremstått som godt planlagt. I tillegg til at bilen som ble brukt var stjålet i god tid i forveien, var også alarmsystemet i butikken koblet fra under ranet.

Dette gjorde at gjerningsmennene kunne jobbe i ro og fred inne i våpenbutikken. Politiet ble ikke varslet før flere timer senere, og politiet har tidligere uttalt av brekket virket godt planlagt.

Tidlig på morgenen, rundt klokken seks, ble en forbipasserende oppmerksom på at en bil hadde knust inngangspartiet, og ringte til politiet.

Politiet vil ikke si noe om hva slags våpen som ble stjålet.

Ifølge politiet forsvant tyvene fra åstedet i en annen bil, en grå Audi A7. Fluktbilen ble funnet parkert ved Nebbenes kafeteria ved Eidsvoll verk. Senere har det vist seg at også denne bilen var stjålet.