Politiet har fått nesten 1000 tips på en uke

I et lokale på Gardermoen politistasjon sitter et titalls politibetjenter og tar i mot tips som kommer inn om forsvinningen til Anne-Elisabeth Hagen.

– Alle telefoner og eposter som kommer inn fra publikum blir tatt i mot her. Det er en bra gjeng som sitter her og sender tipsene videre i systemet, forteller politioverbetjent Christian Berge når han tar i mot NRK i formiddag.

Bredt spekter

Klokka 8 i dag morges hadde det kommet inn i alt 935 tips om saken. Alle tipsene har kommet inn i løpet av uka som har gått etter at politiet gikk ut offentlig og fortalte om den antatte bortføringssaken.

Anne-Elisabeth Hagen forsvant sporløst fra sitt hjem på Fjellhamar 31. oktober i fjor. Politiet etterforsket saken i skjul i 10 uker før de gikk ut offentlig. De antatte kidnapperne etterlot seg et tettskrevet brev med trusler og krav om løsepenger.

– Vi får inn alt av tips som vi har bedt om og det er et bredt spekter. Det kan handle om mistenkelige personer og biler eller folk som har vært i området uten nødvendigvis å ha sett noe, forteller Berge.

Politiet har også bedt folk som kan ha interessant bildemateriale om å ta kontakt. Det kan være dronebilder, bilder fra dashboardkameraer eller mobiltelefoner.

NRK snakket i går med dronepilot Andreas Nielsen og hobbyfotografen Katrine Aanensen som begge har overlevert bilder og filmer de har tatt i området til politiet.

– Jeg tror det finnes flere der ute som kanskje kan ha bilder på kameraet sitt som kan være av betydning, sier Berge.

Bekrefter biltips

I et tilstøtende rom sitter en gruppe med mer erfarne politifolk som får oversendt tipsene fra mottaksgruppa.

Medlemmene av vurderingsgruppa kjenner saken godt og går gjennom og fordeler tipsene.

– Disse tipsene sendes så videre ut til de ulike delprosjektene i etterforskningen, forklarer Berge.

Han sier politiet nå står midt i en informasjonsinnhentingsfase og at de er forberedt på at det vil ta tid å få gjennomgått alle tipsene, og at de ikke får gitt tilbakemelding til alle som tar kontakt.

– Alle som tipser skal være trygge på at tipsene blir tatt i mot her. De blir vurdert og bearbeidet videre.

I dagens VG forteller en nabo at han samme dag som Anne-Elisabeth Hagen forsvant, så en mystisk bil på eiendommen til Hagen.

Berge bekrefter at de har mottatt dette tipset.

– Jeg kan bekrefte at vi har fått inn det tipset VG omtaler. Det har kommet inn på tipsmottaket, vi har hatt det i vurderingsgruppa og det er satt ut i etterforskningen.