Politiet har ansatt flere for å få unna passbestillingene

Ventetiden for å få nytt pass har ført til lange ventetider, spesielt hos politidistriktene i Oslo, Øst og Sør-Øst.

Ved politihuset på Grønland i Oslo har Mona Bentsen time til nytt pass, som hun bestilte i januar.

– Det tok litt lang tid. Jeg syns det er helt håpløst når jeg ser folk stå ute i kø, sier hun.

Mona Bentsen er oppgitt over ventetiden på å få nytt pass. Foto: Ellen Omland / NRK

Flere ansatt

Nå vil politiet gjøre noe med de lange passkøene i de aktuelle distriktene og har blant annet ansatt til sammen 30 nye medarbeidere, både faste og vikarer.

– Vi var nødt til ta noen grep, og ansatte mange flere folk. Vi har tatt inn sommervikarene allerede nå, samtidig som vi utvider timebestillingen 150 dager frem i tid, sier fungerende avdelingsdirektør i Politidirektoratet Ole B. Sæverud.

200.000 passtimer

Politiet gjør nå endringer for å gi 200.000 flere time for å bestille nytt pass. Det skjer ved at åpningstidene blir utvidet, og at tiden man kan bestille time i forveien økes til opptil 150 dager.

– Med 150 dager kommer vi oss over høysesongen, som er i mai og juni, sier han.

200.000 passtimer er omtrent 15.000 flere timer enn det var behov for i fjor, ifølge Sæverud.

Fungerende avdelingsdirektør i Politidirektoratet Ole B. Sæverud forteller at ti prosent av dem som booker timer til nytt pass dukker ikke opp, og ber folk avbestille timen i god tid. Foto: Ellen Omland / NRK

– Vi havnet litt bakpå

Ved å iverksette tiltakene nå før påske håper politiet det vil være tilstrekkelig til å håndtere passbehovet på Østlandet.

Det tar ti dager før et nytt pass er klart, og politiet oppfordrer de som ikke trenger pass før påske om å vente. De som ikke trenger pass før sommeren, bes om å vente til august.

– Det vil bli lagt ut tilstrekkelige antall timer til å dekke behovet fremover, lover Sæverud.

– Hvorfor har dere ikke fått gjort noe med dette før?

– Det er den ujevne tilgangen av etterspørsel, så vi havnet litt bakpå i år, sier han.

Justisdepartementet har bestemt at halvparten av alle passkontorene i landet skal legges ned. En av årsakene til de lange køene er ombygging av passkontorene.

Norge skal i 2020 få ID-kort, og skal du bestille det må du også få nytt pass. ID-kortene gjør det mulig å reise innenfor EU uten pass.