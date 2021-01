Mandag ettermiddag må fire utenlandske kvinner, fra ulike steder i Europa, møte i Oslo tingrett.

Politiet vil internere dem på politiets utlendingsinternat på Trandum. De mener kvinnene har brutt både karantene- og smittevernreglene.

Politiet: Solgte sex- og massasjetjenester

Politiadvokat Andreas Meeg-Bentzen sier til NRK at Oslo-politiet har pågrepet fire kvinner i helgen: To av dem er knyttet til salg av seksuelle tjenester og to er knyttet til massasje.

Politiadvokat Andreas Meeg-Bentzen i Felles enhet for utlending og forvaltning i Oslo politidistrikt. Foto: Gry Veiby / NRK

– Pågripelsene skjedde på Oslo vest og i sentrum. Det er litt varierende når de kom til Norge, men alle er rundt nyttår, sier Meeg-Bentzen.

I forrige uke ble fire sexarbeidere bortvist fra Norge etter å ha brutt smittevernreglene. Kvinnene skal til sammen ha hatt 120 kunder i uka. Uken før der igjen ble en prostituert kvinne bortvist.

De som ble pågrepet i helgen har også hatt mange kunder.

– Massørene har hatt færre kunder enn de prostituerte. Basert på sine egne forklaringer til politiet på stedet, kan det være snakk om flere hundre kunder, sier Meeg-Bentzen.

Pågrepet i utleieleilighet

Sexsalget skal ha foregått i en leilighet. To av kvinnene ble pågrepet der. Meeg-Bentzen sier det er snakk om leiligheter som leies på korte kontrakter.

De to massørene som er pågrepet har fått hver sin bot på 19.000 kroner for brudd på smittevernloven.

Oslo tingrett avgjør i ettermiddag om de fire kvinnene kan interneres. Advokat Svein Holden representerer tre av kvinnene. Han har ikke snakket med dem ennå og kan derfor ikke gi noen kommentarer.

– Politiet er bekymret, men også skuffet over at folk ikke avstår fra sexkjøp når resten av befolkningen i nesten ett år har levd med strenge begrensninger på privatlivet, sier Meeg-Bentzen.