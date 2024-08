Pressen skal være varsomme med å bruke navn og bilde på personer som er involvert i straffesaker, og særlig gjelder dette i et tidlig stadium av saken. Det fremgår av pressens etiske regelverk, Vær Varsom-plakaten.

Vi har valgt å omtale at Marius Borg Høiby er siktet for kroppskrenkelse og skadeverk. Han er sønn av kronprinsesse Mette-Marit. Borg Høiby er medlem av kongefamilien, men har ingen offisiell rolle i kongehuset. Han har krav på et vern av sitt privatliv. Som medlem av kongehuset har kronprinsessen en helt spesiell rolle og posisjon i det norske samfunnet, og vi mener at det er et berettiget informasjonsbehov for publikum å vite at hennes sønn er siktet for kroppskrenkelse og skadeverk.

Saken har også påvirket kronprinsessens utførelse av offisielle oppdrag. Det er en alvorlig sak å bli siktet for vold. Det er viktig å understreke at Marius Borg Høiby kun er siktet, og at det ikke er kjent hvordan han stiller seg til siktelsen.