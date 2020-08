Politiet får undersøke huset til Tom Hagen i en måned

Tom Hagens forsvarere anket avgjørelsen fra tingretten om at politiet kunne beslaglegge huset i tre måneder.

Politiet gis nå rett til beslag av Sloraveien 4 i bare en måned. Etter det må de gå til retten på nytt for å fortsette undersøkelsene. Eidsivating lagmannsrett mener det sikrer at beslaget ikke opprettholdes lenger enn nødvendig.

FORSVARER: Svein Holden i Advokatfirmaet Hjort. Foto: Sverre Holm-Nilsen / NRK

– Det er klart vi er tilfredse med at lagmannsretten reduserte beslaget fra tre til en måned. Det er i bedre samsvar med de grenser straffeprosessloven setter for beslag, sier forsvarer Svein Holden.

– Men politiet kan gå til retten å få en ny kjennelse om en måned?

– Ut ifra det jeg er kjent med fra sakens dokumenter, tviler jeg på at det blir aktuelt, sier Holden.

Det planlegges nye store undersøkelser i huset, ifølge en Kripos-etterforsker som vitnet da saken gikk i tingretten.

Må skynde seg

– Politiet tar lagmannsrettens justering av tidsramme til etterretning. Dersom det ikke lar seg gjøre å utføre de nødvendige undersøkelsene innenfor tidsrammen på en måned må vi vurdere å bringe spørsmålet om forlengelse inn for domstolen på nytt, sier politiinspektør Gjermund Hanssen i Øst politidistrikt i en pressemelding.

Politiet skriver videre at de er fornøyd med at lagmannsretten fortsatt gir politiet tilgang til det sentrale åstedet i saken, slik at politiet kan sluttføre nødvendige undersøkelser på stedet.

– Politiet har forståelse for at det er en belastning for siktede å ikke kunne bo i eget hjem, men mener i likhet med lagmannsretten at videre undersøkelser er tilstrekkelig begrunnet, nødvendig og forholdsmessig.

Det var Nedre Romerike som nylig slo fast at politiet kan ta Tom Hagens hus i beslag frem til 13. november. Det ble et rettsmøte fordi siktede Tom Hagen ønsker å flytte hjem.

SIKTET: Tom Hagen utenfor Kripos tidligere i sommer. Foto: n637485

Tom Hagen ble pågrepet i slutten av april i år, og siden den gang har politiet igjen tatt kontroll på boligen i Sloraveien 4 på Fjellhamar i Lørenskog. Politiet undersøkte også boligen da deres teori var at Anne-Elisabeth hagen var kidnappet. Hagen er siktet for drap eller medvirkning på drap på sin kone.

Hemmelig «nybrottsarbeid»

En del av den syv sider lange avgjørelsen fra lagmannsretten er unntatt offentligheten fordi det kan skade etterforskningen om begrunnelsen fra politiet blir kjent.

Lagmannsretten viser til at det foreligger sannsynlighetsovervekt for å mistenke at det er begått en svært alvorlig straffbar handling i siktedes bolig.

ETTERFORSKER: Politiadvokat Jane Lundstadsveen og Kripos Christer Svane Andersson i Nedre Romerike tingrett da de fikk medhold i å beholde huset i tre måneder. Foto: Heiko Junge / Heiko Junge

I kjennelsen kommer det også frem at politiet gjør «nybrottsarbeid» og at undersøkelsene derfor er komplekse og tidkrevende.

Politiet vil ikke gå ut med hvilke nye undersøkelser de vil gjøre. Etterforskerne har tidligere blant annet vært i huset med en lydekspert og undersøkt hvilke skospor som er i huset.