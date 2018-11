Politiet får kjeft etter «negerærbe»-anmeldelse: – Trakasserer norske arbeidsfolk

– Ikke rart at det blir rasisme når dere trakasserer etniske norske arbeidsfolk, som ikke har gjort noe galt «ever». Skam dere!

Med denne kraftsalven begynner et håndskrevet brev, signert «flere pensjonister i hele Norge». Brevet er en reaksjon på at politiet i Askim nylig anmeldte byggmester Ole Petter Madland for hans reklametekst på bilen sin: «Utfører ælt i negerærbe!»

Politiet mener reklameteksten er rasistisk og en grov straffbar handling. Pensjonistene mener derimot at politiet burde bruke tiden sin annerledes.

«Tullete ressursbruk. Har dere så god tid? Ta heller våre nye kriminelle med grove forbrytelser. Det vil si svenske / norske tilstander må stanses.»

Politiet er forbauset over denne og andre tilbakemeldinger de har fått i saken.

– Jeg syns det er spesielt å skrive svenske / norske tilstander. Jeg mener iallfall vi forebygger det best ved å påtale rasistiske utsagn, som bidrar til større avstand i samfunnet vårt, sier politibetjent Espen Valsgård til NRK.

Viktig signal å sende

POLITIBETJENT: Espen Valsgård er overrasket over de kraftige tilbakemeldingene som har kommet etter at han anmeldte byggmesteren. Men han sier han også har fått mange støttende tilbakemeldinger. Foto: Politiet

Det var Valsgård, som leder politiets forebyggingsenhet i Østfold, som anmeldte saken.

– Vi mener at dette er en rasistisk uttalelse. Det er noe vi er nødt til å ta tak i, sa Valsgård til NRK da saken ble kjent i forrige uke.

I Dagsnytt 18 mandag gjentok han budskapet.

– Dette er et viktig signal å sende i 2018.

Reaksjoner på sosiale medier: – Maken til idioti

Men langt fra alle er enig med politibetjenten. Tilbakemeldingene har ikke bare gått rett til politiet, de har også kommet i diverse tråder på sosiale medier.

Facebook-siden til Smaalenenes Avis, som hadde saken først, måtte sensureres etter at det kom mange kommentarer med rasistiske undertoner. Blant kommentarene som fortsatt står der er:

«Dette er det dummeste jeg har sett og hørt, politiet melder en som har skrevet negerærbe på bilen sin. Dette er ikke noe nytt med det navnet, dette har blitt brukt i ælle år».

«Det må være altfor mange ansatte i politiet i Norge når de klarer og bruke tid på dette her. Makan til idioti».

«Stå på, kjempefin reklame».

Antirasistisk senter: Ikke bare en sleivete bemerkning

Byggmester Ole Petter Madland mener reklamen han kjørte rundt med var humor.

– Det er ingen annen tanke bak enn at jeg ser på det som humor. Det er et ord jeg har vokst opp med å bruke. For meg er det ikke rasisme. Unge mennesker blir opplært i at man ikke skal si ting som neger, hottentott og indianer. Min barnelærdom var annerledes, har han uttalt til NRK.

KRITISK: Ervin Kohn er svært kritisk til reklameteksten som byggmesteren kjører rundt med. Han roser samtidig politiet. Foto: Peter Kuzinski / NRK

Men Ervin Kohn, nestleder i Antirasistisk Senter, mener dette er langt mer alvorlig.

– Dette er ikke bare en slengbemerkning, han kjører rundt med denne på bilen sin hver dag. Vi må sette opp noen gjerdestolper for hva som er innenfor. Det er bra at politiet opptrer som rektor.

Tror ikke han blir dømt

Dersom Madland blir bøtelagt, vil han ikke akseptere boten, og saken kan havne i retten. Det som da vil bli spørsmålet er om ytringen kan gå under straffelovens paragraf 185, som omfatter hatefulle ytringer.

TVILER: Anine Kierulf tror ikke at byggmesteren blir dømt. Men hun mener like fullt at ytringen er svært problematisk. Foto: NRK

Det tror ikke Anine Kierulf, fagdirektør ved Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter, at den gjør. Hun viser til tidligere praksis i Høyesterett.

– Ut fra praksisen og ordlyden vil jeg tro denne ikke kommer over terskelen for det som skal til for å bli dømt. Men det betyr ikke at det er en ok ytring. Det er svært problematisk å komme med dette.

Pensjonistbrevet: – Får dere opp i hekken

Pensjonistene som skrev brevet til politiet er iallfall klokkeklare på at byggmesteren ikke burde ha blitt anmeldt overhodet.

– Dere får ikke publikums hjelp når dere prioriterer så sykt feil. Vi får dere heller opp i hekken ... Dere må ikke / skal ikke tråkke lenger på ytringsfriheten til nordmenn! Fy!

Men brevet avsluttes, muligens ironisk, med «God Jul».