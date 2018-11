Politiet etterforsker nå om Makaveli Lindén står bak drap i Belgia

Av hensyn til etterforskningen er belgisk politi svært tilbakeholdne med informasjon i saken, men bekrefter overfor NRK at de nå etterforsker Makaveli Lindéns rolle i drapet på den 58 år gamle kvinnen.

– Jeg kan bare bekrefte at den mistenkte i drapssaken i Norge også er en mistenkt i vår sak, sier Nele Poelmans ved påtalemakta i Mechelen til NRK.

Politiet undersøker om den svenske 20-åringen kan ha stått bak drapet i den belgiske byen mens han var på flukt fra norsk politi i forbindelse med drapet på Majorstuen.

Johanna Jostameling (58) ble funnet drept i sin egen leilighet den 24. oktober. Ifølge belgiske medier kan hun ha blitt drept allerede den 21. oktober.

Politiet i Belgia bekrefter overfor NRK at de nå er i kontakt med påtalemyndigheten i Frankrike med tanke på å få til et avhør med 20-åringen.

BEKREFTER: Nele Poelmans ved påtalemyndigheten i Mechelen bekrefter at Lindén er en av de mistenkte i drapssaken. Foto: PHILIP LOTE / NRK

– Jeg kan bekrefte at den mistenkte som er arrestert i Frankrike for drapet i Norge er en mulig mistenkt i vår sak. Dette er et av sporene vi nå undersøker, sier Nele Poelmans ved påtalemakta i Mechelen til NRK.

Poelmans ønsker ikke å kommentere etterforskningen ytterligere, men sier at det kan bli aktuelt å samarbeide med franske og norske myndigheter, og at han kan bli begjært utlevert dersom han blir tiltalt i saken.

Funnet drept i leilighet

58 år gamle Jostameling har tysk bakgrunn og har jobbet med mote. Hun bodde alene i leiligheten som ligger i andre etasje over en klesbutikk i den belgiske byen.

Personer som NRK har snakket med beskriver henne som hyggelig og sosial, og at drapet har rystet den belgiske byen.

Ifølge belgiske aviser skal 58-åringen ha blitt drept med kniv, og det skal ha blitt stjålet gjenstander fra leiligheten hennes.

ETTERFORSKER: Det etterforskes nå om Makaveli Lindén står bak drapet i den belgiske byen Mechelen. Foto: PHILIP LOTE / NRK

Flyktet fra Norge

Bare timer etter drapet på Majorstua i Oslo den 15. oktober, forlot den drapssiktede Makaveli Lindén Norge.

Den svenske 20-åringen tok toget fra Oslo S til Stockholm.

Den 23. oktober ble Lindén pågrepet av politiet i Dijon i Frankrike. Dagen etter ble drapet på Jostameling (58) oppdaget.

BESLAG: Norsk politi forlater tinghuset i Dijon med beslag etter avhørene av drapssiktede Makaveli Lindén. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Politiet har ikke ønsket å kommentere hvordan 20-åringen tok seg fra Stockholm til Dijon, men det har tidligere blitt kjent at han befant seg i Belgia før han ble pågrepet i Frankrike.