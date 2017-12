Politiet etterforsker saken som grov voldtekt, men tror ikke den er forbundet med de tre andre voldtektssakene i november og desember som skal ha involvert flere gjerningsmenn, opplyser Malmö-politiet på en pressekonferanse fredag.

– Vi har ikke sett noen åpenbare likheter mellom hendelsene, men vi kan ikke utelukke at de er forbundet på en eller annen måte, sier politiets Malmö-politiets pressetalsmann Nils Norling.

– Dette er veldig alvorlige forbrytelser som vi tar på stort alvor, sier Norling, og oppfordrer samtidig alle som kan ha sett noe, til å ta kontakt med politiet.

Politiet fikk meldingen like før klokken 01 natt til fredag. Et område i bydelen Högaholm er avsperret for tekniske undersøkelser, og kvinnen har blitt undersøkt på sykehus.

– Vi har opprettet en anmeldelse for grov voldtekt. Offeret er en kvinne over 18 år, fortalte Norling til SVT Nyheter fredag morgen.

Politiet i Malmö etterforsker allerede tre andre voldtektssaker der det skal ha vært flere gjerningsmenn. To av voldtektene ble anmeldt i november og den tredje i midten av desember. Politiet mener at det har vært ulike gjerningsmenn i disse tre sakene.