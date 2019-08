Politiet er bekymra: Promillekjøring på sjøen ser ut til å øke

Antallet som blir tatt for promillekjøring på sjøen, ligger an til å øke i år igjen.

Langs sørlandskysten ble antallet båtførere tatt med promille på over 0,8 doblet fra 2017 til 2018.

Og den negative utviklingen fortsetter. I går kunne det samme politidistriktet fortelle at antallet promilleanmeldelser har nådd 60 – like mange som på sommeren i fjor.

Tidligere i sommer uttrykte Sverre Birkeland i Agder politidistrikt bekymring for utviklingen.

Bekymra for økende promillekjøring

– Vi er bekymra for det høye antallet og det ser ut som vi kan få en økning i forhold til tidligere år, sier Birkeland til NRK.

Han forteller at fyllekjøring på sjøen kan få alvorlige straffereaksjoner.

Bryter man 0,8-grensa vil vedkommende bli anmeldt av politiet, og hvis man har promille på mellom 0,8 og 1,2 får man forelegg av politiet på 6000 kroner.

Har man promille på mellom 1,2 og 1,5 blir gebyret nærmere 10.000.

Promille høyere enn 1,5 fører til påstand om eventuell fengsel og bøter.

Kultur for alkohol på sjøen

Flere båtfolk NRK har snakket med på Aker Brygge forteller at grensene lettere tøyes på sjøen enn på land. Det er kultur for å drikke alkohol på sjøen, ifølge mange.

PROMILLE: I båt er promillegrensa 0,8, men mange har høyere promille enn det når de kjører på sjøen. Foto: Asbjørn Odd Berge / NRK

Tall NRK har fått tilsendt fra politidistriktene viser at 144 båtførere er blitt anmeldt for overskridelse av promillegrensa i juni og juli i år. Vest politidistrikt er ikke med i beregninga.



I Oslofjorden ble 22 båtførere tatt for promillekjøring i sommermånedene, mens 45 personer har mottatt advarsler etter å ha nærmet seg grensa.

I løpet av de siste ni årene har 351 mennesker dødd i ulykker med fritidsbåter i Norge.