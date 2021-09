Politiet dropper narkohund på skoler: – Enorm seier

Tirsdag kom Politidirektoratet frem til at politiet ikke lenger skal ha med seg narkotikahunder på skoler. Det gjelder både til demonstrasjoner og til faktiske søk etter narkotika.

– Jeg er så glad. Dette er en enorm seier. Vi har jobbet for dette siden 2012, og vi har stått helt alene. Jeg vet hvor mye motgang vi har hatt, så nå er jeg rørt over at dagen endelig har kommet, sier leder for Elevorganisasjonen, Edvard Botterli Udnæs.

Han har tidligere besøkt flere av skolene i Oslo som har hatt besøk av politi med narkohunder. Udnæs sier elevene opplever det som vanskelig.

– De føler det både utrygt og svært stigmatiserende, sier Udnæs.

Kampsak for elevene

Kampen for å få narkotikahundene ut av skolene har vært en fanesak for organisasjonen lenge.

Frem til 2013 besøkte politiet jevnlig videregående skoler med narkotikahunder, selv om de ikke hadde konkrete mistanker om at elevene har narkotika.

Her er narkotikahunden Odin under en aksjon på Flora videregående skole i Florø. Nå har ikke lenger politiet lov til å ha med seg narkotikahunder på skoler. Foto: Marita Aarekol / Bergens Tidende

Elevorganisasjonen sendte i 2013 et brev til Justisdepartementet hvor de hevdet razziaene var et brudd på Den europeiske menneskerettskonvensjon og FNs barnekonvensjon.

– Vi mener at narkorazziaene er et brudd på elevenes rettssikkerhet, fordi det ikke foreligger noen skjellig grunn til mistanke, forklarte daværende leder for Elevorganisasjonen, Liv Andrea Holm Heide.

Har vært ønsket av skolene

Bjørn Eirik Vandvik, avdelingsdirektør i Politidirektoratet, sier det har vært et ønske fra skolene om bruk av narkotikahund.

– Narkotikahundene har blitt brukt forebyggende i skoler som hadde et ønske om at vi tok med hund. Nå har vi landet på at det ikke er noe grunn til å ha denne type aktivitet på skolene lenger.

– Hvorfor det?

– Vi slutter fordi vi har sett at det påvirker læringsmiljøet negativt. I tillegg fører det til stigmatisering av enkeltelever når man går inn i klasserom med søkshund, sier Vandvik.

Han legger til at søk med narkotikahund i klasserom er svært effektivt, men at Politidirektoratet har kommet frem til at de negative konsekvensene er større enn de positive.

Mener det ikke er nok

Leder for Elevorganisasjonen Edvard Botterli Udnæs sier han ble svært rørt da han fikk telefonen fra Politidirektoratet tidligere tirsdag.

– Det er nok mange tidligere ledere av organisasjonen som også er veldig glade i dag, sier Udnæs med et smil.

På spørsmål om dette er nok for organisasjonen, svarer lederen tydelig nei.

– Dette er ikke nok. Vi trenger fremdeles bedre rusundervisning i skolene. Det må også bli lovfestet at det ikke er lov med narkotikasøk i skoletiden. Samtidig er dette et veldig viktig skritt i riktig retning, sier han.