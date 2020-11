Politiet bevæpner seg etter økt fare for terrorangrep

− Befolkningen kan i perioden oppleve økt tilstedeværelse av synlig og bevæpnet politi. Slik vi vurderer situasjonen nå, oppfordrer politiet alle til å fortsette hverdagen som normalt, sier politidirektør Benedicte Bjørnland. Foto: Heiko Junge

Årsaken er at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) beskriver det som sannsynlig at et eventuelt angrep motivert av ekstrem islamisme vil utføres av en enkeltperson som angriper folkeansamlinger eller symbolmål som politi- og forsvarspersonell.

Det er sannsynlig at angrepsmidlene i eventuelle angrep vil involvere hugg-/ stikkvåpen eller kjøretøy.

− Bevæpning vurderes derfor som et viktig tiltak for egenbeskyttelse, og for å sikre hurtighet i responsen fra politiet for å kunne avverge eller respondere adekvat på slike hendelser, sier Bjørnland.

Det vil være en pressebrief hos politidirektoratet rundt klokken 10 for å informere om trusselsituasjonen, opplyser kommunikasjonsdirektør Hilde Ebeltoft-Skaugrud til NRK.

Oppfordrer folk til å leve som normalt

Fra og med 5. november skal innsatspersonell i politiet bevæpnes over hele landet. Tiltaket skal vare inntil tre uker, skriver Politidirektoratet i en pressemelding.

Ifølge politidirektøren er trusselnivået uendret, men på bakgrunn av den skjerpede trusselen har politiet iverksatt tiltak de mener er nødvendig.

Høyere nå enn i sommer

30. oktober skrev PST at de mener trusselnivået i Norge fortsatt er moderat, men at trusselen fra ekstrem islamisme nå har blitt skjerpet siden i sommer.

Med det mener PST at det er «mulig» at noen vil forsøke å gjennomføre terrorhandlinger i Norge, motivert av religiøse eller islamistiske motiver.

Bakgrunnen er ifølge PST at spenninga mellom ytringsfrihet og det mange muslimer opplever som krenkelser av islam vokser både i Norge og Europa.

Ifølge PST er det sannsynlig at islamkritikere i Norge vil fortsette med handlinger som oppleves som krenkende.

Ulike aktører på sosiale medier lager i tillegg falske nyheter om påståtte islamkrenkende handlinger i Norge. Dersom det er vanskelig for mottakere å skille mellom falske og ekte nyheter, kan dette bidra til å forsterke bildet av at Norge er et land der islam krenkes. PSTs terrorvurdering

Al Qaida og IS har nylig oppfordret muslimer i alle land til å hevne krenkelser. I tillegg har radikale personer i utlandet, ifølge PST, oppfordret norske muslimer til å hevne krenkelser av islam. De tror også at terrorhandlingene i Frankrike kan bidra til å inspirere personer her i landet.

PST understreker samtidig at flertallet av muslimer tar avstand fra terror.