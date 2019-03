Politiet ber om mer penger til forsvinningssaken

Det har gått 133 dager siden Anne-Elisabeth Hagen (69) forsvant fra hjemmet sitt i Sloraveien på Fjellhamar i Lørenskog.

Siden har det ikke kommet noen livstegn fra 69-åringen. Nå vil Øst politidistrikt be om mer penger til etterforskningen.

– Vi forbereder en henvendelse til Politidirektoratet om tilførsel av ekstra midler for å håndtere kostnader knyttet til etterforskingen. Ettersom vi er i prosess med å utarbeide henvendelsen, har vi foreløpig ingen ytterligere kommentarer til dette, sier politiinspektør Tommy Brøske til NRK.

Foto: Politiet

Betydelig antall etterforskere

Helt siden den omfattende etterforskningen ble gjort kjent offentlig 9. januar, har Øst politidistrikt kommunisert at det er satt av betydelige ressurser til forsvinningssaken.

– Hvor mange jobber med saken akkurat nå?

– Dette er en pågående etterforsking, og vi ønsker derfor ikke å kommentere antallet som arbeider med den. Det vi kan si er at antallet er betydelig, sier Brøske.

Politiet har tidligere bekreftet at mer enn 100 personer jobber med saken, og Øst politidistrikt har fått bistand fra Økokrim, Kripos og Oslo politidistrikt. FBI og personer utenfor politiet har også bistått i etterforskningen.

– Hvor lenge skal dere å holde trykket oppe?

– Så lenge vi anser det nødvendig, sier Brøske.

FORSVANT: Anne Elisabeth Hagen (69) forsvant 31. oktober 2018 fra hjemmet sitt i Sloraveien på Fjellhamar. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

– Må senke forventningsnivået i andre saker

Tillitsvalgte i Øst politidistrikt er bekymret for hva slags konsekvenser det vil få for andre alvorlige saker.

– Dette går selvfølgelig utover andre saker, men vi vet ikke hvilke konsekvenser det får ennå. Politidirektoratet (POD) må snart senke forventningene til Øst når det gjelder andre type straffesaker, sier tillitsvalgt for politiet i Øst politidistrikt, Espen Orud til NRK.

Han mener POD enten må senke forventningene eller gi dem mer ressurser.

– Folk er slitne

– Det er veldig mange ansatte som jobber veldig hardt. Tilbakemeldingen vi får er at folk er slitne og at det er et stort arbeidspress på mange, sier Orud.

POD presiserer at det er politimestrene som er ansvarlig for budsjettsituasjonen og ressursbruken i sitt aktuelle distrikt.

3D-SKANNING: De omfattende undersøkelsene rundt åstedet har blant annet vært skanning av eiendommen for å lage en 3D-modell, og søk i vannet utenfor boligen. Foto: PRIVAT

– Politidirektoratet har tett dialog med Øst politidistrikt om deres ressurssituasjon. Per nå har ikke politimesteren i Øst politidistrikt bedt om mer ressurser. I denne spesifikke saken mottar Øst også bistand fra andre enheter i politiet, sier Roger Bjerke, direktør for styringsavdelingen i Politidirektoratet.

Ingen kontakt

Selv om politiet etterforsker saken med samme styrke, har politiledelsen den siste tiden uttrykt bekymring for manglende livsbevis og sier de ikke kan utelukke at noe har gått galt.

Hverken familien eller politiet har fått livsbevis siden Anne-Elisabeth Hagen forsvant 31. oktober. Ved minst tre anledninger har de antatte kidnapperne tatt kontakt, men bistandsadvokat Svein Holden har uttrykt bekymring for at det er enveiskommunikasjon.

Det har gått over én måned siden politiet og bistandsadvokaten orienterte om den siste kontakten. Politiinspektør Tommy Brøske har denne uken sagt at det ikke har vært ny kommunikasjon med motparten.