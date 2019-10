Politiet bekrefter: Bileiere har vært inne til avhør

– Her vi står nå mener vi at det er muligheter for å løse saken, sier politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt i et intervju i Nyhetsmorgen på NRK torsdag.

Politiet har tidligere bekreftet overfor NRK at en hovedteori er at Anne-Elisabeth Hagen ble fraktet bort fra åstedet i Sloraveien på Fjellhamar i bil.

Et av de omfattende etterforskningsskrittene har vært å undersøke flere tusen timer med overvåkingsvideo, bl.a. for å se om de finner kjøretøy og personer som kan knyttes til bortføringen.

ÅSTEDET: Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra familiens hus på Fjellhamar i Lørenskog. Det er funnet flere spor inni huset, men ingen er pågrepet i saken. Foto: Lars Thomas Nordby / NRK

Brøske bekrefter nå at flere bileiere har vært inne til avhør hos politiet. Politiet ønsker ikke å svare på om de sitter på overvåkingsbilder som viser mistenkelige kjøretøy.

– Dette er detaljer som vi av hensyn til den pågående etterforskingen ikke kan kommentere nærmere, sier politiinspektør Tommy Brøske til NRK.

Han sier at jobben med å identifisere kjøretøy fortsatt er et viktig prosjekt for politiet.

– Vi snakker om et titall kjøretøy fra nærområdet og det mest sentrale tidspunktet som ennå ikke er identifisert. Dette jobbes det konkret med, sier Brøske.

Tror de kan finne svar

I dag er det akkurat ett år siden Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra hjemmet sitt på Lørenskog. Ektemannen hennes varslet politiet samme dag, men saken ble hemmelig etterforsket i mer enn to måneder.

Politiet gikk ut med nyheten 9. januar.

Siden januar er det Brøske som har informert om politiets arbeid med saken, mens bistandsadvokat Svein Holden har tatt seg av informasjon på vegne av familien.

– Vet mer nå

Fra starten av var politiet tydelige på at de etterforsket en bortføring med et mulig økonomisk motiv.

I juni endret politiet hovedteori i saken. Politiet anser det som mindre sannsynlig at det dreier seg om en bortføring og hovedhypotesen nå er at Anne-Elisabeth Hagen ble drept.

– Det har vært en massiv politietterforskning i ett år hvor både massiv kapasitet og kompetanse har vært i fokus. Det er åpenbart at vi vet mer nå enn i starten. Dette er bakgrunnen for at vi nå gir uttrykk for at vi mener at det er mulig å løse denne saken, sier Brøske.

Han legger til at det året som har gått har vært krevende.

– Det er ingen tvil om at det har vært krevende for mange. En ting er oss som etterforsker saken, men et annet perspektiv er familien som er rammet, sier Brøske.

Anne-Elisabeth Hagen har vært savnet i 365 dager. Heller ikke de som står bak bortføringen er tatt. Men politiet mener det er muligheter for å løse saken. Foto: Politiet

Vil ikke kommentere mistenkte

Politiinspektøren har tidligere blitt sitert på at politiet ser for seg at de skulle løse denne saken før utgangen av 2019, men lover ikke dette overfor NRK.

– Perspektivet har vært som i alle andre saker – å løse den raskest mulig. Ser man det fra et slikt perspektiv så har 2019 vært det første målet for etterforskningsgruppen. Nå er vi snart i slutten av året, så vi får se. I store etterforskninger skjer det ofte raske endringer og gjennombrudd, sier han.

Brøske vil ikke kommentere om politiet har noen mistenkte i forsvinningssaken.

– Hvorfor vil du ikke kommentere det?

– Det er et helt sentralt spørsmål, og i en slik sak som denne som er av en så omfattende størrelse og kompleksitet, så vil det ikke være naturlig for politiet å kommentere det, sier Brøske.