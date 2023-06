Politiet avfyrte skudd – mann til sykehus

Spesialenheten for politisaker etterforsker saken, det bekrefter påtalefaglig etterforskingsleder Kari-Anne Hille Valla.

– Vi kommer med mer informasjon i denne saken klokka 14 lørdag ettermiddag.

En person er kjørt til sykehus etter hendelsen natt til lørdag, men skal ikke være livstruende skadd, ifølge operasjonssentralen i Sør-Øst politidistrikt. .

Viser til Spesialenheten

NRK har vært i kontakt med Øyvind Aas som er leder for politiet i Buskerud, men han viser til Spesialenheten. Og at han ikke kan uttale seg. Heller ikke om årsaken til at politiet rykket ut til det som på Twitter ble beskrevet som en trusselsituasjon.

– Slik blir det når SE (spesialenheten) er koblet inn, skriver han i en tekstmelding til NRK.

Lørdag formiddag sendte politiet i Sør-Øst ut en pressemelding der det vises til at saken er oversendt Spesialenheten for politisaker.

Dette skriver politidistriktet med overskriften «»Mann skutt av politiet«»:

«»Litt etter klokken 01:00 oppstod en situasjon der politipatruljen ble forsøkt angrepet med en farlig gjenstand. Denne situasjonen førte til at politiet avfyrte skudd mot en person.

Personen ble kjørt til sykehus som følge av skuddet og er ikke livstruende skadd.«»

Politidistriktet viser til Spesialenheten for politisaker om mer informasjon om hendelsen i Modum der det ble avfyrt skudd. Foto: Cecilie Valentine Brekke / NRK

Twitret om trusselsituasjon

Det var natt til lørdag politiet rykket ut til Åmot i Modum kommune etter melding om en trusselsituasjon rundt klokken 00:44.

Ved patruljens ankomst ble mannskapet forsøkt angrepet med en farlig gjenstand, opplyser Sør-Øst politidistrikt på Twitter.

Politiet løsnet skudd, og en person er kjørt til sykehus for oppfølging,.

Personen skal ifølge politiet, ikke være livstruende skadet.

Politiet ønsker ikke å gi ytterligere informasjon om saken opplyste operasjonsleder Øyvind Hammervold i Sør-Øst politidistrikt til NRK tidlig lørdag morgen

Politiets operasjonsleder forteller til NTB at det ikke er politiet som er skadd.