Politiet åpnet ild mot lastebil med «ustabil sjåfør»

Aksjonen på Vinterbro i Akershus pågikk i 15.30-tiden lørdag ettermiddag, melder Øst politidistrikt på Twitter. Ti minutter senere, varslet politiet at lastebilen var stanset og at situasjonen var under kontroll.

– Ustabil lastebilsjåfør som forsøker å torpedere politibiler. Ber om at alle holder seg vekk fra området. Det er avfyrt skudd mot dekk i forsøk på å stanse lastebilen, skrev politiet i det første varselet.

E6 gjennom Nøstvettunnelen, som munner ut ved fornøyelsesparken Tusenfryd, var en kort periode stengt for trafikk i retning Moss.