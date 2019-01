Politiet advarer mot kidnappinger – her er sikkerhetsrådgivernes beste tips

Det har blitt sendt ut et varsel til politidistriktene, med en oppfordring om å kartlegge personer som kan være spesielt utsatt for den typen bortføring det antas at Anne-Elisabeth Falkevik Hagen har blitt offer for.

– Vi har sendt ut informasjon til de andre politidistriktene om hvilke tiltak det kan være fornuftig å vurdere nå, bekrefter leder Tommy Brøske for Felles enhet for etterretning og etterforskning.

Anne-Elisabeth Falkevik Hagen, som er gift med investoren Tom Hagen, har vært savnet i ti uker.

Frem til nå har politiet i skjul etterforsket det de frykter er en bortføring begått av profesjonelle kriminelle. Det har blant annet blitt fremsatt alvorlige trusler og krav om løsepenger i kryptovalutaen Monero.

Dette er saken på 80 sekunder Du trenger javascript for å se video.

Sikkerhetsrådgiver: – Endre rutiner med jevne mellomrom

Sikkerhetsrådgiver Mahmoud Farahmand i konsulentselskapet BDO forklarer at personer med høy formue og personer som har tilgang til store verdier gjennom sin profesjon, er spesielt utsatt for denne typen bortføringer.

Sikkerhetsrådgiver Mahmoud Farahmand i BDO. Foto: NRK

Han ramser opp tre forebyggende råd:

Vær klar over hvilke verdier du besitter og hvem som kan være interessert i dem

Utvis årvåkenhet

Endre rutiner med jevne mellomrom

– Men vi bor i et land med høy tillit og små forskjeller, og må derfor ikke overdrive trusselen for at noe sånt kan skje, understreker Farahmand.

–Denne saken er unik i europeisk sammenheng Du trenger javascript for å se video.

Anbefaler bedrifter å vurdere risiko

Næringslivets sikkerhetsråd (NSR) jobber blant annet med å gi råd til næringslivsledere i forbindelse med risiko for bortføring.

Seniorrådgiver Anette Tinglum i NSR forklarer at lederne blir rådet til å ta risikoen for bortføring inn i de trusselvurderingene og risikoanalysene de allerede gjennomfører.

– Dersom de ser at de har hull og mangler som gjør at de er ekstra eksponert for denne typen handlinger, anbefaler vi selvfølgelig at de gjør noe med det.

Seniorrådgiver Anette Tinglum i Næringslivets sikkerhetsråd forklarer at det så langt ikke har vært en stor pågang fra næringslivet om råd i forbindelse med risiko for bortføringer. Foto: NRK

Hun nevner seks grep det kan være nødvendig å ta for utsatte bedrifter:

Kurse de ansatte

Redigere informasjonen som ligger eksponert på bedriftens hjemmesider

Orientere de som er mest eksponert

Sikre hjem og hytter

Ligge lavt i sosiale medier

Inkludere kidnappingsscenarioer i beredskapsøvelser

Allerede i 2011 advarte Næringslivets sikkerhetsråd om at såkalt «Tiger-kidnapping» kunne skje i Norge, etter en serie tilsvarende hendelser i land som Frankrike, Belgia, England og Irland.

–Dette er en "Tiger-kidnapping" Du trenger javascript for å se video.

– Kan ha gått glipp av viktig informasjon

Etter å ha holdt etterforskningen skjult i ukevis besluttet politiet i dag å gå ut med informasjon om den antatte bortføringssaken.

Siden pressekonferansen som ble holdt kl. 11 onsdag har politiet allerede mottatt tips.

– Men det er for tidlig å si noe om innholdet og betydningen av dem, understreker Tommy Brøske i Øst politidistrikt.

Politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt. Foto: NRK

Årsaken til at de har holdt informasjonen skjult så lenge, er alvorlighetsgraden i de truslene som har blitt fremsatt mot Anne-Elisabeth, dersom de kriminelle skulle få kjennskap til at politiet er involvert.

– Vi går ut med informasjonen nå fordi vi er på et stadium som er svært krevende. Vi trenger informasjon fra publikum for å komme videre.

–Vi kan ha gått glipp av viktig informasjon ved å skjule etterforskningen Du trenger javascript for å se video.

Han sier videre at politiet har gjort en fortløpende konsekvensutredning av hvilke spor de eventuelt har gått glipp av ved å vente flere uker med å offentliggjøre saken.

– Faktum er at vi kan ha gått glipp av viktig informasjon ved å ha valgt den strategien vi hadde fra starten av.