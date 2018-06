Politiet advarer mot fyllefest: Gir fem råd til foreldrene

Torsdag er det utdeling av vitnemål for 10.-trinn på ungdomsskolene i Asker og Bærum. Ungdomspatruljen i Asker og Bærum publiserte onsdag et innlegg på Facebook hvor de advarer foreldre mot feiring etter selve utdeling.

– Vi vet at elevene på en del skoler planlegger en uformell samling uten foreldre. Erfaringsmessig vil en del av ungdommen drikke alkohol i forbindelse med dette, skriver Ungdomspatruljen i Asker og Bærum på Facebook.

– Typisk kveld hvor man blir presset

Avsnittsleder ved Ungdomspatruljen Ole Magnus Jensen sier at det er flere grunner til at de har gått ut med advarselen.

Avsnittsleder ved Ungdomspatruljen Ole Magnus Jensen. Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

– Det er på bakgrunn av tidligere erfaringer hvor det har oppstått uønskede hendelser. Det har vært alt fra ungdom som har vært overstadig beruset, de har blitt liggende døddrukne og det har vært noen voldsepisoder, sier Jensen til NRK.

Han sier at det de siste 3 til 4 årene har vært store samlinger av ungdom i Asker og Bærum, hvor disse hendelsene har skjedd etter vitnemålsutdeling.

– Det er snakk om hele klassetrinn, hvor en stor andel er med. Det er langt fra alle som drikker, men vi tenker at desto lenger man kan utsette debut, desto bedre. Dette er en typisk kveld hvor man kan bli presset til å gjøre noe uønsket, sier Jensen.

Ungdomspatruljen har følgende fem råd til foreldrene:

Gå sammen og bestem et felles tidspunkt for samlingens slutt, og i den forbindelse organiser henting av ungdommen deres. Da vil de garantert drikke betydelig mindre enn om dere ikke har noen avtaler. Vi anbefaler ikke å tillate overnatting ute, da mister man kontroll over hva som skjer. Dersom ditt barn har avtalt overnatting hos venner, dobbeltsjekk med vedkommendes foresatte. Dersom du/dere ikke har mulighet til å hente så oppfordrer vi til at dere er våkne når barnet deres kommer hjem og sørger for å få dem i seng. Ha på mobiltelefonen, og vær tilgjengelig i tilfelle barnet deres har behov for bistand.

Advarer om alkohol på vitnemålsfeiring Du trenger javascript for å se video.

– Jeg vil ikke helle i meg sprit

På Hosletoppen skole er det sommerkjoler, krøllet hår, dresser og tårer i øyekroken som preget sommeravslutningen av 10 års skolegang.

Foreløpig lite alkohol i sikte, skal man tro ungdommene.

SISTE SKOLEDAG: En gjeng ungdommer ved Hosletoppen skole feirer at de er ferdige med ti års skolegang. Foto: Ingvil Øvretveit

– Vi har hørt om drikking på avslutninger fra venner og media, men jeg føler ikke det har vært så mye. Jeg tenker det er unødvendig på siste skoledag. For meg er dette en dag jeg vil huske resten av livet. Jeg vil ikke helle i meg masse sprit og alkohol - også glemme alt, sier Sofia Grenan-Grimstad (15).

Hun ser bort på venninnen Martine Hannestad (15).

– Vi burde heller bruke den siste tiden på å si ordentlig hade til folk. Om det er drikking kommer nok veldig an på på miljø og skole. Her drar vi jo på en felles fest som foreldrene arrangerer, sier Martine.

– Uansett hvor mye jeg hadde hatt lyst på en fyllefest etterpå, hadde det på en måte ikke vært noen mulighet til det, supplerer Sofia.

INGEN FYLLEFEST: Venninnene Sofia Grenan-Grimstad (15) og Martine Hannestad (15) vil huske den siste dagen på ungdomsskolen resten av livet, og holde seg langt unna flaska. Foto: Ingvil Øvretveit

– Synes dere det er et problem at folk drar på fyllefester etter 10. klasseavslutninger?

– Kanskje ikke et stort problem, men det er jo selvfølgelig litt dumt å være ferdig med grunnskolen å komme hjem helt kanakas på en måte, sier Sofia.

– Hva kan man gjøre for at man unngår at det skjer?

IKKE ET PROBLEM: 15 år gamle Sofia Grenan-Grimstad har ikke kjennskap til at fyllefester er et utbredt problem ved deres skole, og synes det er dumt å drikke seg full siste skoledag. Foto: Ingvil Øvretveit

– Vi har jo én fest etterpå der alle samles, der det ikke er lov med alkohol. Nå har vi ikke vært der ennå da, men jeg tror ikke alkohol vil bli et problem. Hvis alle hadde gjort det sånn er det kanskje en løsning.

Spiller på foreldrene

Utover de operative mannskapene, har politiet i Asker og Bærum en patrulje fra forebyggende-avdeling som jobber dedikert denne junikvelden. Jensen sier allikevel at foreldrene må være behjelpelige.

– Ressursene vi setter inn på dette avhenger av om det skjer noe. Det er derfor vi spiller på foreldrene, sier Jensen.

FAU-leder, Lene Valaker, ved Belset ungdomsskole i Bærum sier at de har god dialog med skolens ledelse i forbindelse med vitnemålsutdeling.

– Det vil bli avhold arrangement klassevis for elevene og deres foreldre i etterkant av skolens offisielle arrangement. Disse arrangementene er foreldredrevet med økonomisk støtte fra FAU, sier Valaker til NRK.

Tilbakevendende problem

I 2015 viste en undersøkelse fra alkovettorganisasjonen «Av og til» at 34 prosent av foreldrene synes det er greit at ungdom under 18 år drikker litt alkohol.

Alkohol blant mindreårige har vært et tilbakevendende problem i Asker og Bærum.

RUSFRITT ARRANGEMENT: Politiet har ved flere anledningene måtte bryte opp rusfrie arrangementer som har endt som fyllefester. Foto: Erik Engen / NRK

Forsker ved Folkehelseinstituttet, Hilde Pape, sier at man utsetter seg for større risiko når man begynner med alkohol i ung alder.

– Eldre ungdommer har mer livserfaring og er mer mentalt modne til å takle alkoholrusen. Ikke minst derfor er det viktig at de unge utsetter debuten med alkohol lengst mulig. Yngre ungdommer mangler noe filtre. De kan ofte havne i situasjoner hvor de er ubeskyttet og utsetter seg for unødvendig risiko, sier Pape til NRK.

Pape påpeker samtidig at drikkevanene til norsk ungdom har endret seg i positiv retning.

– Alkoholbruk blant ungdom har gått dramatisk ned i Norge, og det er en markant nedgang blant de yngste. Debuten har blitt utsatt, og dette er en internasjonal trend, sier Pape.