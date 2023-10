Politidirektøren fikk strykkarakter: Slår tilbake

Under høringen i kontrollkomiteen på Stortinget etter terroren natt til lørdag 25. juni i fjor, var det et tema politikerne stadig kom tilbake til:

Hva ble egentlig sagt på et hemmeligstemplet møte i Regjeringens sikkerhetsutvalg mandag 27. juni?

– Komiteen har fått et godt grunnlag for å kunne gjøre oss opp en mening om hva som faktisk skjedde den 27. juni, men vi er ikke helt i mål, sier saksordfører Peter Frølich (H) til NRK.

MANGE SPØRSMÅL: Peter Frølich (H) i kontroll- og konstitusjonskomiteen ledet høringen i Stortinget. Han hadde mange spørsmål om møtet i Regjeringens sikkerhetsutvalg (RSU) den 27. juni. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Under møtet i fjor tok politidirektør Benedicte Bjørnland en omstridt avgjørelse: Samme ettermiddag som flere tusen mennesker ville vise støtte og solidaritet etter pride-terroren, instruerte hun politimesteren i Oslo om å anbefale en utsettelse av arrangementet.

Bakgrunnen var «farlig» informasjon Bjørnland hadde fått fra PST-sjefen i Regjerings sikkerhetsutvalg (RSU) mandag ettermiddag.

I RSU diskuterer og avgjør regjeringen viktige spørsmål knyttet til sikkerhet og beredskap.

TROSSET RÅD: Mange møtte opp til minnemarkering på Rådhusplassen på ettermiddagen mandag 27. juni, til tross for at Oslo pride hadde avlyst støttemarkeringen etter anbefaling fra politiet. Foto: Geir Olsen / NTB

Sentrale aktører uenig med utvalget

I møtet fortalte daværende PST-sjef Roger Berg om syv personer som kunne ha tilknytning til terroren to dager før. Personene kunne være villige til å ofre seg og PST hadde ikke hadde kontroll på dem. I PST var det frykt for at en selvmordsbomber kunne slå til mot markeringen.

ADVARTE: Tidligere PST-sjef sier han hadde informasjon om at angrepet ikke var avsluttet, da han anbefalte en utsettelse av solidaritetsmarkeringen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Avgjørelsen om å anbefale en utsettelse ble tatt mens møtet fortsatt pågikk. Bjørnland sjekket ikke om Oslo politidistrikt satt på samme informasjon.

Utvalget som har evaluert PST og politiets innsats etter 25. juni mener beslutningen var et brudd på menneskerettighetene. Nærmere bestemt retten til å samles og ytre seg i en fredelig forsamling.

FORKLARTE RAPPORT: Jacob Ravndal, utvalgsleder Pia Therese Jansen og Christoffer Eriksen under den åpne høringen på Stortinget om masseskytingen 25. juni i fjor. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Utvalget mener avgjørelsen til politidirektøren var basert på en misforståelse. De har gått gjennom hvilken informasjon Oslo politidistrikt og PST hadde, og har konkludert med at informasjonsbildet til de to ikke kan ha avveket betydelig.

Men under høringen ble det stadig mer tydelig at de mest sentrale aktørene denne mandagen er uenig med utvalget.

Stiller spørsmål

SV-leder Audun Lysbakken ba daværende politimester i Oslo, Beate Gangås, om et klart svar på om Oslo politidistrikt satt på et vesentlig annerledes informasjonsbilde enn PST mandag ettermiddag.

LYTTER: Audun Lysbakken (SV) og Seher Aydar (Rødt) under den åpne høringa i Stortinget. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Som politimester var Gangås innstilt på at politiet skulle trygge markeringen, helt til telefonen fra Politidirektoratet kom.

– Min absolutt bestemte oppfatning var at det kom løpende ny informasjon i RSU. Det kan ikke være tvil om at sjef PST og politidirektøren satt på ny informasjon som jeg ikke satt på, svarte Gangås.

FIKK TELEFON: Det var tidligere politimester i Oslo, Beate Gangås, som ble instruert om å anbefale en avlysning av solidaritetsmarkeringen. Telefonen kom mandag klokken 13.27, bare få timer før markeringen som var planlagt samme ettermiddag. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Utvalget mener at informasjonsgrunnlaget ikke var så forskjellig. Tar utvalget feil da?, spurte Lysbakken.

– Jeg stiller spørsmål ved hvordan de kan si det når de ikke vet hva som kom frem i RSU, svarte Gangås.

Utvalget har ikke fått innsyn i referatet fra møtet i Regjeringens sikkerhetsutvalg (RSU).

Venstres Grunde Almeland spurte politidirektør Benedicte Bjørnland om hun hadde gitt utvalget informasjon om hva som ble sagt i møtet.

FOKUSERTE PÅ MØTET: Venstres Grunde Almeland var opptatt av bakgrunnen for at solidaritetsmarkering ble avlyst. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Jeg vil hevde at i min forklaring til utvalget så ga vi detaljert informasjon til utvalget. Men det er ikke drøftet av utvalget, svarte Bjørnland.

Trygg på utvalgets konklusjon

Nå blir det trolig en ekstrarunde i høringen, sier saksordfører Peter Frølich (H).

– Vi vil antagelig invitere inn utvalgsleder en ekstra gang på høring. Det kan gi noen nyttige avklaringer, sier saksordfører Peter Frølich til NRK.

Tidligere utvalgsmedlem Christoffer Conrad Eriksen forklarte seg for kontrollkomiteen på høringens første dag.

TRYGG: – Når det gjelder det faktiske grunnlaget for kritikken har vi gjennomført grundig vurderinger av en rekke opplysninger i et stort materiale, sier Eriksen til NRK. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Til NRK sier professoren at han fortsatt er trygg på utvalgets konklusjon. Han sier kritikken baserer seg på en grundig gjennomgang. Han peker også på at justisministeren sa i høringen at det ikke var noen faktuelle feil i rapporten.

– Basert på dette er jeg fortsatt trygg på det faktum som er beskrevet.

– Jeg kan bare snakke for min egen del, men i høringene har det ikke kommet noen konkrete opplysninger som tilsier at utvalget har fått opplysninger som ikke er riktige, sier Eriksen.

Forandrer «overhodet ikke» på kritikk

Tidligere utvalgsmedlem Jacob Aasland Ravndal sier høringen ikke forandrer på den sterke kritikken mot Bjørnland.

– Overhodet ikke. Men vi stusser over at man velger å presentere dette på en måte som vi ikke kjenner helt igjen, basert på den informasjonen vi har sittet på, sier Ravndal, som er forsker ved Politihøgskolen.

Tidligere PST-sjef Roger Berg har sagt til utvalget at han baserte sine uttalelser i Regjeringens sikkerhetsutvalg på etterretningsoppsummeringene- og rapportene i PST.

I en etterretningsoppsummering som ble godkjent under RSU-møtet, skrev PST at det ikke var avdekket informasjon som indikerer påfølgende planlagte angrep.

– Vi har gått gjennom disse og sammenlignet det med den informasjonen som Oslo politidistrikt satt på. Det er ikke vesentlig ny informasjonen i disse rapportene og oppsummeringene, sammenlignet med opplysningene Oslo politidistrikt hadde på det tidspunktet, sier Eriksen.

Ifølge Eriksen stammet opplysningene om de sju personene fra Oslo politidistrikt.

– Utvalget var kjent med at opplysningene om de sju personene stammet fra Oslo politidistrikt, og at PST delte sine vurderinger om dem med Oslo politidistrikt. Jeg og andre kan utdype detaljene overfor kontroll- og konstitusjonskomiteen i en lukket høring, sier Eriksen til NRK.

Han legger til:

– Dersom faktum er et annet enn det utvalget har beskrevet, så kunne konklusjonen vært annerledes, men det ville være overraskende dersom utvalget ikke har fått riktige opplysninger av de vi snakket med.

Nye toner fra politidirektøren

Under høringen var tonen fra Benedicte Bjørnland en helt annen enn da hun fikk utvalgets rapport i sommer. 8. juni beklaget politidirektøren. Hun sa dette til NRK:

– Her må vi bare ydmykt ta inn over oss de funnene som foreligger og se på læringspunkter.

ALVORSTUNGT: Politidirektør Benedicte Bjørnland (til venstre), sjef PST Beate Gangås og Oslos politimester Ida Melbo Øystese under fremleggingen av 25. juni-rapporten. Foto: Terje Pedersen / NTB

Nå sier Bjørnland at det var riktig å instruere politiet i Oslo.

– Jeg fastholder at det var riktig å anbefale en utsettelse av arrangementet.

Bjørnland har siden den gang fått støtte fra Norsk institutt for menneskerettigheter (NIM) som er Stortingets ekspertorgan. NIM mener utvalgets funn ikke innebærer brudd på menneskerettigheter.

– Jeg har stor respekt for ytringsfrihet og forsamlingsfrihet, men det har jo ikke vesentlig verdi hvis man ikke klarer å berge livet til folk, sa Bjørnland.

Til NRK sier Bjørnland at hun mener utvalgets rapport etterlot spørsmål knyttet til retten til liv, eller myndighetenes sikringsplikt.

– Det tenker jeg er vel den mest grunnleggende menneskerettigheten. Det er retten til liv og myndighetenes forpliktelse til å sikre borgerne i landet, sa politidirektøren til NRK.

Justisministeren mener politidirektøren tok rett avgjørelse.

– Jeg stilte meg bak politidirektørens beslutning den gangen og det gjør jeg fortsatt, sa justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) til NRK etter høringen.

STØTTER BJØRNLAND: Justisminister Emilie Enger Mehl sier hun støttet politidirektørens beslutning den gangen og det gjør hun fortsatt. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Rødt: – Kan ikke avskrive konklusjonen

Komitemedlem Seher Aydar i Rødt valgte selv å møte opp utenfor Oslo rådhus 27. juni, til tross for avlysningen.

FLERE FRA RØDT: Flere representanter for partiet Rødt møtte opp 27. juni. Foto: Håkon Benjaminsen / NRK

Hun mener man ikke bare kan avskrive konklusjonen fra utvalget.

– Vi er nødt til å ta den på det største alvor. Utvalget kommer med en slående konklusjon om at avgjørelsen var brudd på grunnloven og forsamlingsfriheten, sier Aydar til NRK.

– Uansett hvordan man vrir eller vender på det så er det en informasjon som vi som folkevalgte ikke kan se bort ifra. Det betyr ikke at jeg ikke anerkjenner og tar på alvor det Bjørnland sier i forhold artikkelen om retten til liv. Det gjør jeg absolutt. Jeg konkluderer ikke med hva som er den rette vurderingen, men jeg sier bare at man kan ikke avskrive konklusjonen til utvalget når den er så slående som den er, sier Aydar til NRK.