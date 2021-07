Først skulle granskingen av båndene mellom Politidirektoratet og NNPF granskes internt. Så skulle de granskes eksternt, mens Politidirektoratet satte ned utvalget og mandatet.

Nå har direktoratet bestemt seg for å be Justisdepartementet nedsette mandat og utvalg i granskingen. Det opplyser direktoratet i en pressemelding.

«I lys av siste tids bevegelser i saken ønsker nå politidirektøren å løfte også disse to oppgavene bort fra POD. Beslutningen kommer etter en periode hvor det fremdeles stilles spørsmål om direktoratets habilitet», heter det i meldingen.

NRK forklarer Dette er NNPF-saken Bla videre Hva er NNPF? Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) beskriver seg selv som narkotikapolitisk. Organisasjonen består hovedsakelig av ansatte i politiet, men også ansatte i Tollvesenet, Forsvaret, påtelemyndigheten, Kriminalomsorgen og andre kan være medlemmer i organisasjonen. Er NNPF en del av politiet? Både Politidirektoratet og NNPF sier at de ikke har noen formell tilknytning til hverandre. Samtidig har NRK omtalt at Politidirektoratet mellom 2001 og 2018 har gitt pengestøtte til foreningen utenom tilskuddsordningene direktoratet har forvaltet. Politiet har også trukket medlemskontingenten til NNPF-medlemmer rett fra politilønnen. Det er en ordning eksperter sier vanligvis er forebeholdt fagforeninger. NNPF er ikke en fagforening. Flere mediehus har dessuten omtalt organisasjonens samarbeid med kommuner, utelivsbransje og politi flere steder i landet. Enkelte bransjefolk som var en del av de etterhvert omdiskuterte utelivsavtalene har sagt at de ikke alltid forsto forskjellen på politi og NNPF. Hva sier politiet om dette? Politiet har nå bestemt seg for at de vil granske båndene mellom seg selv og NNPF. Først sa Politidirektoratet at granskingen skulle bli intern, men etter press fra kritikerne ble granskingen gjort ekstern. Utvalgets mandat og medlemmer er ikke bestemt enda. Men etter enda mer press besluttet Politidirektoratet å be Justisdepartmentet om å utpekte utvalgets medlemmer, og bestemme mandatet deres. Hva sier politikerne om dette? De partiene som var for rusreformen synes at rusreformen bør behandles på nytt, blant annet på grunn av NNPF-bråket. Dette inkluderer Venstre, MDG, Høyre, Rødt og SV. Disse partiene mener og at NNPF burde bytte navn, slik at de ikke lenger har politi i navnet sitt. Senterpartiet og Fremskrittspartiet mener dette er skivebom. Tidligere justisminister Per Willy Amundsen (Frp) synes Venstre fremstår som dårlige tapere når de ber om at reformen blir behandlet på nytt. Forrige kort Neste kort

I meldingen sier politidirektør Benedicte Bjørnland at hun mener Politidirektoratet er kapable til å sette ned utvalget selv.

Samtidig mener hun dette ikke er relevant dersom offentligheten mener politiet er inhabile:

– Vi er avhengig av tillit – det er avgjørende at det ikke stilles spørsmål om gjennomgangen som nå skal gjøres, kommenterer politidirektør Benedicte Bjørnland.

– Gledelig

Flere politikere har tatt til orde for at NNPF må bytte navn, og bedt om at rusreformen behandles på nytt, i lys av siste tids saker om forholdet mellom Norsk Narkotikapolitiforening og politiet.

Andre tar organisasjonen i forsvar, og mener politiet er tvunget til granskingen.

Bakgrunnen for granskingen er blant annet beløpene Politidirektoratet har bevilget NNPF over sitt eget budsjett, samt påstander om rolleblanding blant politifolk som er NNPF-medlemmer.

Foto: Advokatfirmaet Sulland

Praksisen med å trekke medlemskontingenten rett fra politilønna, som NRK omtalte tidligere i juli, er stanset i forbindelse med granskingen.

– Det er gledelig å se at Politidirektoratet nå går inn for at det skal skje en helt uavhengig granskning og at det skal tas politisk ansvar for å utforme mandatet og utnevne medlemmer til en granskningskommisjon, sier førsteamanuensis Katrine Holter ved Politihøgskolen til NRK.

Hun mener det vitner om at direktoratet tar kritikken som har kommet på største alvor:

– Det ville være uheldig for alle, især politiet selv, dersom resultatene fra en granskning kunne blitt anklaget for å være et bestillingsverk.

Ber om at granskingen inkluderer tvangsbruk

Holter mener debatten som oppsto denne våren om politiets bruk av tvang i narkotikasaker, gir grunnlag for at granskingen får et bredt mandat.

– Siden Riksadvokaten har funnet grunn til å be statsadvokatene om å gjøre undersøkelser av tvangsmiddelbruk internt, ville det nå være naturlig at også dette blir sett på med eksterne øyne. Politiets ransakingspraksis bør altså ses i sammenheng med samrøre mellom politiet og NNPF, sier Holter.

Venstre-politiker Ola Elvestuen mener det er viktig at det ikke kan stilles spørsmål ved granskingens uavhengighet. Derfor mener han det er bra at Justisdepartementet utformer mandatet.

– Vi må ha en full gjennomgang av det samrøret som har vært mellom NNPF og politiet. Så tror jeg ikke jeg skal sette mandatet. Det er viktig at det er uavhengig, og gjøres på en grundig måte som har nødvendig legitimitet, sier Elvestuen.

Kenneth Arctander Johansen i brukerorganisasjonen Rio kaller nyheten fra politiet en veldig viktig utvikling.

– Det som er viktig nå er at det blir en åpen prosess der alle kan bidra med innspill mandatet og forslag til medlemmer. Vi ønsker at praksisen med ulovlige ransakinger mot brukerne blir gjenstand for granskingen, og sett på i sammenheng med politiets rolle som politisk aktør, noe de ikke hadde kunnet gjøre i samme utstrekning som nå uten det dokumenterte samrøret med NNPF, sier Johansen til NRK.