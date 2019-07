Politibetjent tiltalt for å dele sensitiv informasjon – risikerer inntil tre år i fengsel

Spesialenheten for politisaker har nå tatt ut tiltale mot en politibetjent i 20-årene. Hun risikerer å miste jobben som politibetjent, og straffes med tre år i fengsel for grovt brudd på taushetsplikten når saken skal behandles i Oslo tingrett senere i år.

Politibetjenten er blant annet tiltalt for å ha gjort ulovlige søk i politiets saksbehandlingssystemer i en sak der en bekjent av henne hadde status som mistenkt.

Gjentatte søk

Reglene for søk i politiets registre er svært strenge, og for å kunne søke i registrene, kreves det at den som søker har et «tjenestemessig behov».

Snokingen i seg selv kan være ulovlig. Dersom informasjonen man finner i registrene deles videre til uvedkommende, risikerer personen som søkte i registrene også å bryte taushetsplikten.

Spesialenheten mener at politibetjenten delte den sensitive informasjonen fra januar 2016 til første halvdel av 2017. Ved alle tilfellene skal hun ha delt informasjonen med en mannlig bekjent. Ved et tidspunkt var den bekjente mannen mistenkt i en sak.

– Det er alvorlig når tilgangen til opplysninger misbrukes og taushetsbelagte opplysninger fra politiets registre gis til uvedkommende, skriver assisterende sjef Guro Glærum Kleppe i Spesialenheten for politisaker i en e-post til NRK.

Hun skriver videre at saken skal behandles for retten, og at spesialenheten ikke kan kommentere forhold som vil bli belyst under bevisførselen.

Les også: Politimann siktet for seksuallovbrudd

Ifølge tiltalen skal politibetjenten ha åpnet flere dokumenter i saken, uten å ha tjenestemessig behov for det.

Hun er også tiltalt for å ha gjort flere titalls søk i etterretningsregisteret til politiet i forbindelse med en sak der hennes bekjente hadde politianmeldt en annen mann.

Delte info om utroskap

Ved nærmere 20 anledninger skal politibetjenten ha sendt meldinger med opplysninger om pågående krimsaker til den mannlige bekjente.

I meldingene skal hun blant annet skrevet om navngitte personer som var suicidale og som hadde vært utro.

Hun er også tiltalt for å ha brukt en politiradio med tilgang til politiets samband på fritiden. Den mannlige bekjente skal ifølge tiltalen ha hatt tilgang til politiradioen, står det i tiltalen.

NRK har vært i kontakt med politibetjentens forsvarer. Hun ønsker ikke å kommentere saken. NRK har også forsøkt å komme i kontakt med den tiltalte politibetjenten.