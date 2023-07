Politimannen som etterforskes etter at han skjøt en ung mann på Grønland i Oslo, nekter straffskyld.

Det forteller mannens forsvarer, advokat Espen Henrik Johansen til NRK.

Forsvareren ønsker ikke å si noe om hva hans klient har forklart knyttet til hendelsesforløpet.

– Men det jeg kan si ut fra hendelsesforløpet, er at det ikke er grunnlag for at tjenestemannen erkjenner straffskyld, sier Johansen.

Status som mistenkt

I forbindelse med en pågripelse i en narkotikasak aksjonerte politiet mot et hotell på Grønland søndag.

Under aksjonen avfyrte en av Beredskapstroppens politimenn et skudd som traff en 22 år gammel mann i overkroppen. Mannen er ifølge politiet alvorlig skadet og ligger fremdeles på sykehus.

Politimannen som etterforskes etter at han skjøt en ung mann på Grønland i Oslo, nekter straffskyld. Foto: Geir Olsen / NTB

Tre menn ble siktet for medvirkning til salg av narkotika etter aksjonen.

Advokaten til en av de andre mennene stiller seg imidlertid spørrende til siktelsen

– Min klient forstår ikke siktelsen og han forstår ikke bakgrunnen. Den er vag, sier Arild Humlen

Mandag opplyste Spesialenheten for politisaker at politimannen har status som mistenkt.

– Spesialenheten har plikt til å etterforske slike saker, så de som er direkte involvert får naturlig status som mistenkt, forklarer Johansen.

Politiet opplyser til NRK at politimannen er rutinemessig tatt ut av operativ tjeneste.

Erkjenner ikke straffskyld

Politimannen har ifølge hans forsvarer forklart seg detaljert til Spesialenheten om hendelsesforløpet.

NEKTER STRAFFSKYLD: Politimannens advokat Espen Henrik Johansen sier at det ikke er grunnlag for at tjenestemannen erkjenner straffskyld. Foto: Emma-Marie B. Whittaker / NRK

– Det er en naturlig konsekvens av hans forklaring at han ikke erkjenner straffskyld, sier Johansen.

– Fra skuddet falt så var det første han gjorde å bidra med viktig og nødvendig førstehjelp til fornærmede.

Johansen sier de er innforstått med at det vil ta tid å etterforske saken.

– Spesialenheten jobber godt, og det er helt nødvendig at de får tid til en grundig etterforskning slik at de involverte og offentligheten skal få en forståelse for hvordan dette kunne skje, sier han.