Politiaksjon mot våpenforhandler i Agder

Politiet ransaket både mannens privatbolig og arbeidsplassen hans, en våpenforhandler i Agder.

Politiinspektør Jan Terje Aas ved Agder politidistrikt. Foto: Per Kåre Sandbakk / NRK

– Agder politidistrikt har pågrepet, avhørt og løslatt en person i Midtre regionen i Agder politidistrikt. Det er beslaglagt ett våpen som nå vil bli undersøkt av politiet. Saken vil bli etterforsket. Det er enda tidlig i etterforskningen, og vi kan derfor ikke gi flere detaljer, sier politiinspektør Jan Terje Aas ved Agder politidistrikt.

– Bakgrunnen er en sak fra Nordland som er omtalt i media tidligere, sier Aas.

Han ønsker ikke å kommentere NRKs opplysninger om at dette handler om en ansatt hos en våpenforhandler. Den pågrepne skal ha blitt løslatt i går kveld etter et avhør.

Knyttes til saker med høyreradikale

Etter det NRK forstår skal politiet ha funnet en forbindelse til sakene der flere personer er varetektsfengslet for bestilles av ulovlige våpen forskjellige steder i Norge. Flere av disse personene har gitt uttrykk for høyreradikale meninger i sosiale medier på nett. Hovedmannen fra Bodø var tidligere leder for et lite høyreradikalt parti i Norge.

NRK har vært i kontakt med daglig leder av våpenforhandleren som sier politiet har gjort en feil. Han sier at beslagene som ble gjort av politiet er urettmessige og at advokaten i dag har begjært å få dem utlevert.

Nekter for å ha gjort noe galt

– Min klient mener at han ikke har gjort noe straffbart, og at det ikke er noen grunn til at politiet skulle foreta beslag, sier den pågrepnes advokat Lars Faye Ree til NRK.

– Her dreier det seg om et marked som er lovregulert i detalj og de har forholdt seg til de reglene som gjelder for omsetning av våpen.

Etter det NRK får opplyst skal en person ha bestilt våpen fra våpenforhandleren, men ikke ha fått disse.

NRK er kjent med at minst fem personer har blitt pågrepet av politiet forskjellige steder i landet i forbindelse med saken. Tre av disse har blitt varetektsfengselet, siktet for brudd på våpenloven. Politiet har gjennom etterforskningen avdekket at disse også skal ha hatt kontakt med en rekke andre personer.

Politiets sikkerhetstjeneste har tidligere sagt at de følger med på etterforskningen i disse sakene. PST bekrefter at de også har fått med seg politiaksjonen på Sørlandet.

– Vi er orientert om hendelsen der nede sier, seniorrådgiver Martin Bernsen til NRK.