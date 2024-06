Det pågår en politiaksjon på Rodeløkka i Oslo torsdag kveld.

Der er det gjort et mulig funn av giftstoffet ricin, opplyser vaktkommandør Rune Elstad ved 110-sentralen.

– Vi er der, vi ble tilkalt av politiet. Det kan være funnet ricin på stedet, innendørs i en leilighet, sier Elstad.

Personell på stedet har på seg beskyttelsesdrakter. Bombegruppa er også til stede.

Både politi, brannvesen og helsepersonell er på plass. Foto: Mariam Eltervåg Cissé / NRK

Ifølge NTB dukket politiet opp på stedet rundt klokka 19.30 torsdag.

Fakta om ricin Foto: BERND THISSEN / AFP Ekspander/minimer faktaboks Meget giftig protein som finnes i ricinusplanten (Ricinus communis), en oljeplante.

Ricin er billig og enkelt å produsere, og stabilt i aerosolform.

Det finnes ingen behandling eller vaksine mot giften. Det kan derfor brukes som masseødeleggelses- og terrorvåpen, enten ved direkte utsprøyting i luften eller, mest effektivt, ved tilsetning til drikkevann eller matvarer.

Giften forårsaker indre blødninger og ødelagte organer. Hvis giften inntas, utvikler offeret symptomer som kvalme, oppkast og blodig diaré. Offeret dør av organsvikt etter noen dager. Pustes giften inn, dør man fordi åndedrettet blir lammet. Giften kan påvises på åstedet, men ikke spores i offeret. (NTB)

Til Avisa Oslo sier han at dette er et giftig stoff man kan lage hjemme.

Han sier til avisa at det foreløpig ikke er fare for andre i området, og at det foreløpig ikke er planlagt noen evakuering.