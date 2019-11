Politi-«reklame» for glattceller fengsler i sosiale medier

Noen baker pepperkaker, andre pynter tre. Juleforberedelsene til Øst politidistrikt er imidlertid en «reklamefilm» for en natt på glattcelle etter et litt for fuktig julebord.

Desember har nemlig tradisjon for å være rekordmåned for overnattingsgjester hos politiet.

– Dette er gjerne vanlige folk som ikke drikker så ofte, og som tar det litt for hardt ut på julebordet. Dagen etterpå er det mye anger og fylleangst, sier Per Marius Thorbjørnsen i Øst politidistrikt til NRK P3.

Lokker med tvilsom luksus

I filmen som er publisert på Facebook, viser politidistrikt frem flere av fasilitetene ved arresten på Grålum i Sarpsborg.

Blant annet lokker politiet med kjøring til døra, trygg oppbevaring av personlige eiendeler og «romservice med lekkert måltid».

Politioverbetjent Per Marius Thorbjørnsen i Øst politidistrikt. Foto: Kathrine Brønn / NRK

Thorbjørnsen mener mange av nettene som blir tilbrakt på arresten, kunne vært unngått.

– Vi vil at folk skal kose seg. Men det er nok bedre med tre akevitt i stedet for ti akevitt. Da går det bedre for både en selv og de man har rundt seg, sier Thorbjørnsen.

I Follo og Østfold er juni, juli og desember alltid toppmånedene for opphold i fyllearresten.

– Det er de samme trendene som gjelder for hele landet, sier Thorbjørnsen.

Går godt på sosiale medier

Filmen slår godt an i sosiale medier, med over 300.000 visninger på Facebook i løpet av et drøyt døgn. De aller fleste er positive til politiets påfunn.

Innlegget på P3Nyhetenes Instagram, som omtalte videoen først, er sett over 23.000 ganger.

For ordens skyld har politiets publikumssenter på Grålum kun en litt over middels vurdering (3 av 5 stjerner) på Google, fordelt på to vurderinger.

Arresten har heller ingen oppføring, og dermed ingen vurderinger, på reisenettstedet Tripadvisor.