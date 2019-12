Polfarerne er fremme ved skipet «Lance»

Målet til Børge Ousland og Mike Horn har vært å krysse Polhavet fra Alaska til Svalbard via Nordpolen. Nå har de to kommet til «Lance» som skal frakte dem den siste strekningen til Longyearbyen. Det melder VG, som har reporter og fotograf på skipet.

– Det er en veldig, veldig stor opplevelse for meg å komme hit. Det var mange ganger underveis jeg trodde at vi ikke skulle klare det, sier Børge Ousland til VG om bord i skipet rundt klokken 00.30 lørdag kveld.

Turen har vart i 86 døgn, og den har ikke vært uten dramatikk.

Gikk gjennom

Natt til lørdag møtte Ousland og Horn Bengt Rotmo og Aleksander Gamme ute på isen. de to sistnevnte hadde blitt sendt ut fra «Lance» for å bistå Ousland og Horn på den siste strekningen av turen. De skulle blant annet sørge for at de to ekspedisjonsfarerne ikke skulle gå tom for brensel og mat.

Da de møttes, holdt det imidlertid på å gå galt.

Horn falt i en råk som skilte de to lagene. Det fikk Ousland til å frykte det verste.

– Jeg ilte til og fikk ham opp og kjapt inn i teltet, der jeg fyrte opp et par av primusene vi har. Jeg fryktet det verste for det var 25 minusgrader og ganske stiv vind fra nordøst, forteller Børge Ousland.

– Heldigvis gikk det bra. Det var ikke noen frostskader, annet enn han var veldig nedkjølt, forteller Ousland.

Ekspedisjonsleder Lars Ebbesen sier råken var 650 meter bred, og at de Ousland og Horn hadde brukt flere timer på å forsere den da ulykken skjedde.

– De var heldigvis tett på hverandre og Børge var der og fikk ham opp. Men de måtte stanse kryssingen av råken og sette opp telt og få kontroll på situasjonen, sier Ebbesen.

Ekspedisjonslederen forteller at det var vanskelige forhold da Horn falt i råken.

– Da de nærmet seg kanten på råken og signaliserte med guttene på andre siden blåste det en del og det var snøføyk og vanskelige forhold. Det så helt fint ut, men så var det helt åpent under en tynn hinne som så stabil ut, sier Ebbesen.

Ousland selv forteller at de var klare igjen for å dra ut i løpet av relativt kort tid.

– Etter at vi fikk tørket og byttet klær, så var vi etter noen timer i gang igjen, sier han.

Sakte marsj

Polfarerne var ved 23-tiden lørdag kveld mellom sju og åtte kilometer unna det tidligere forskningsskipet «Lance», opplyser ekspedisjonsleder Lars Ebbesen til NRK.

Turen mot skipet gikk imidlertid sakte på grunn av dårlige isforhold, men allerede rundt klokken 19 kunne folk på skipet se lyset fra polfarerne i horisonten. Ettersom det er svært lite lys på denne delen av jordkloden, kan slikt lys skimtes mange kilometer unna i nattemørket.