Polen gir USA jagarfly som kan sendast til Ukraina

Den polske regjeringa overfører sine 28 russisk bygde MIG-29 jagarfly til USA, melder dei i ei pressemelding.

Polen sender flya til den amerikanske Ramstein-basen i Tyskland, og seier at dei er gratis og til USA sin disposisjon.

USAs utanriksminister Antony Blinken har sagt at amerikanarane aktivt søkjer ein avtale med Polen for å forsyne Ukraina med flya.

I byte vil USA kunne levere F-16-fly til Polen, ifølgje amerikanske medium.

Ukraina har dei same jagarflya som Polen no gir til USA i sitt flyvåpen, og dermed kan ukrainske pilotar bruke flyet.

MIG-29 er eit tomotors jagarfly som vart utvikla i Sovjetunionen.

Polen står klar etablere vilkåra for kjøp av flya, står det i pressemeldinga.

Den polske regjeringa ber vidare andre Nato-allierte som eig MIG 29-fly, om å gjere det same.

Må vere opp til Nato

På same tid ber Polen om at landet får andre jagarfly med tilsvarande operasjonell kapasitet.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) møtte tysdag statsministeren i Polen Mateusz Morawiecki i Oslo. Der vart flytting av flya eit tema, og Morawiecki sa på pressekonferansen etterpå at Polen ikkje er ein part i denne krigen. Han seier det same om Nato.

Overføringar av offensive våpen må difor bli teken av Nato som heilskap.

– Det er difor vi er villige til å sende dei til Rammstein, men ikkje villige til å gjere det på eiga hand, sa Morawiecki.

Polens statsminister Mateusz Morawiecki på pressekonferansen etter møte med Jonas Gahr Støre. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Flya kan ha ei betydning

– Flya kan ha ei betydning om Ukraina har eit system for å ta i mot desse flya og om dei har pilotar som er i stand til å operere dei, seier tidlegare major i luftforsvaret Steinar Skaar.

På same tid må ukrainarane ha eit system for kommandokontroll, seier han.

Steinar Skaar seier flya kan ha betydning for Ukraina. Foto: Luftkrigsskolen (LKSK) / Forsvaret

Skaar har undervist på luftkrigsskulen i luftoperasjonar og luftmaktsteori, og meiner at flystyrkar kan få effekt på stilleståande mål.

– Det har jo vore mykje snakk om denne kolonnen som står nord for Kyiv, så ein kan jo tenkje seg at flystyrkar kan få ganske stor effekt på den type stilleståande mål, seier han og legg til:

– I tillegg så kan det ha den effekten at dei innfører eit nivå av uvisse i det russiske flyvåpenet fordi dei må ta omsyn til at Ukraina har kapasitetar som Russland kanskje hadde trudd at dei ikkje hadde hatt.