Forskere har klart å forbedre egenskapene til et enzym slik at det spiser plast seks ganger raskere enn tidligere.

Det skriver flere medier, blant andre The Guardian og CNN.

Forskerne har koblet enzymet, som heter PETase, med et annet enzym. Sammen øker de to enzymene hastigheten på prosessen dramatisk, ifølge studien fra University of Portsmouth.

«Superenzymet» kan forkorte nedbrytningsprosessen av plasttypen PET drastisk. PET finner vi i drikkeflasker, tekstiler og klær. Istedet for at det tar flere hundre år å bryte ned dette i naturen, kan det brytes ned på noen få dager.

Håpet er at enzymet kan bidra i prosessen med å resirkulere millioner av tonn med plast.

Professor John McGeehan ved Universitetet i Portsmouth i Storbritannia er en av forskerne som har funnet enzymet som kan bryte ned plast. Foto: Staff / Reuters

Resirkulering innen ett eller to år

– Vi er faktisk ganske overrasket over at det fungerte så bra, sier professor John McGeehan ved Universitetet i Portsmouth til CNN.

Ifølge McGeehan har de fått midler til å utføre flere eksperimenter. Det vellykkede prosjektet kan bety at PET snart kan resirkuleres i stedet for at man bruker fossilt brensel til å lage ny plast.

– Det vil føre til av vi sparer enormt med energi, sier McGeehan.

Forskerne mener også at hvis de kobler bakterien med enzymer som bryter ned bomull, kan det brukes til å resirkulere klær som er laget av blandede tekstiler og stoffer.

I dag blir millioner tonn klær dumpet eller brent.

PLASTMARERITTET: Plasten hoper seg opp i naturen og på avfallsplasser som denne i Athen, men det tar hundrevis av år før den oppløses. Enzymet ideonella sakaiensis spiser den opp i løpet av få dager. Foto: Thanassis Stavrakis / AP

Åtte millioner tonn plast i havet

Årlig havner rundt 8 millioner tonn plast i havet, ifølge tall fra Verdens Naturfond (WWF). Det tilsvarer 15 tonn plast i minuttet.

Vi vet også at mennesker og dyr får i seg, og puster inn mikroplastpartikler.

Cirka én million plastflasker blir solgt hvert eneste minutt i verden, og bare 14 prosent blir resirkulert.

Forskerne ved Portsmouth håper at enzymet kan forvandle plast tilbake til sine opprinnelige komponenter, slik at det kan bli til nye plastflasker igjen.

De plastflaskene som blir resirkulert i dag, kan bare gjøres om til ugjennomsiktige fibre til bruk i klær og tepper. Superenzymet vil gjøre det mulig å lage nye plastflasker.

Forskernes første gjennombrudd kom i 2018 etter at det ble oppdaget en plastspisende bakterie på en japansk søppeldynge. Forskerne offentliggjorde en konstruert versjon av enzymet i 2018, som brøt ned plast på få dager.

Men nå funker altså enzymet seks ganger raskere enn for to år siden.