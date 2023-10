Planlegger endringer i regjeringen: Huitfeldt i spill

Innen utgangen av neste uke vil regjeringen se helt annerledes ut. NRK får bekreftet fra flere kilder i Arbeiderpartiet og regjeringsapparatet at det snart blir gjort endringer i regjeringen.

Statsministeren har lenge planlagt å gjøre rokeringer etter valget. Etter det NRK forstår kan endringene komme tidlig neste uke - kanskje allerede mandag.

Spørsmålet er hvor omfattende endringene blir. For ennå er mye uavklart og flere navn er i spill. Ikke minst er det spenning knyttet til hva som skjer med en av regjeringens største profiler: Utenriksminister Anniken Huitfeldt.

NRK kjenner til at sentrale skikkelser i flere Ap-miljøer internt har tatt til orde for at Huitfeldt bør skiftes ut. Det er særlig av hensyn til habilitetssaken at de mener regjeringen bør få en ny utenriksminister.

ERFAREN: Anniken Huitfeldt er en av de mest erfarne statsrådene i regjeringen.

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité er godt i gang med granskingen av habilitetsbruddene som er utløst av aksjehandlene til Huitfeldts ektemann Ola Flem.

Huitfeldts sak har klare likhetstrekk med Erna Solbergs aksjesak, selv om omfanget er vesentlig mindre. Ved å ofre Huitfeldt kan det bli lettere for Arbeiderpartiet å ramme Høyres leder, er ett av argumentene som brukes.

Men det er ikke hvem som helst som i så fall skal erstattes. Med mer enn 18 års fartstid fra Stortinget, statsrådserfaring fra fire departementer og en rekke tunge tillitsverv i Arbeiderpartiet har 53 år gamle Anniken Huitfeldt vært en av de mest sentrale Ap-politikerne i sin generasjon.

Dramatisk situasjon

Det er ikke bekreftet at Huitfeldt er på vei ut av regjeringen. Verken Utenriksdepartementet eller Statsministerens kontor ønsker å kommentere opplysningene, som er omtalt av flere redaksjoner de siste dagene.

Men dersom Støre skifter utenriksminister, så skjer dette mot et svært dramatisk internasjonalt bakteppe. Krigen i Ukraina raser videre og de sikkerhetspolitiske spenningene har skjerpet seg ytterligere som følge av krigen mellom Hamas og Israel.

En mulig kandidat til å overta for Huitfeldt som utenriksminister er Espen Barth Eide, som i dag er klima- og miljøminister. Han har tidligere vært både forsvars- og utenriksminister og var for øvrig til stede i stortingssalen i går, da Jonas Gahr Støre holdt sin redegjørelse om situasjonen i Midtøsten.

Denne uka er hektisk for både statsministeren og utenriksministeren. Støre reiser til Gotland etter dagens regjeringskonferanse for å delta på et sikkerhetspolitisk toppmøte med en rekke allierte land.

Anniken Huitfeldt har selv vært på reise i Brasil, og er først tilbake i Norge senere i dag.

At Støre er borte underbygger det NRK allerede har fått vite, nemlig at det ikke blir gjort endringer i regjeringen denne uka.

Flere skifter

NRK har de siste dagene snakket med en rekke kilder i Arbeiderpartiet, Senterpartiet og i regjeringsapparatet.

Dersom Anniken Huitfeldt skal ut av regjeringen, vil en større regjeringsrokade bli utløst.

Slik det ligger an nå, blir det gjort følgende endringer: