Planlegger å sette 4 millioner vaksinedoser i skoleferien

Mange har for lengst begynt å planlegge årets sommerferie. Hvor mye hensyn bør du ta hvis du ikke er vaksinert ennå?

Må du avbryte ferien og reise hjem hvis du får en vaksinetime midt i ferien?

Så ille er det ikke.

Ulike rutiner

Kommunene i Norge har ulike rutiner når de skal kalle inn folk til vaksinetimer. De fleste sender SMS om at det nå er åpnet for at du kan bestille time til vaksinering. Da kan du bestille en time som passer med ferien du har planlagt.

Andre kommuner gir deg en time på et bestemt tidspunkt. Det kan hende den er midt i ferien din, og du befinner deg på en annen kant av landet.

Det ligger an til at alle over 18 år kan ha fått sin første vaksinedose i juli, ifølge overlege ved Folkehelseinstituttet, Preben Aavitsland. Foto: Elise Rønnevig / NRK

– Da må du sørge for å avbestille timen sånn at kommunen kan kalle inn noen andre. Det verste er om du bare lar være å møte opp. Da må kommunen stresse for å finne noen andre som kan komme på kort varsel, sier overlege ved FHI, Preben Aavitsland.

Dersom du avbestiller, vil du få tildelt en ny time fra kommunen, og du havner ikke bakerst i vaksinekøen.

Vil varsle i god tid

Oslo er blant kommunene hvor innbyggerne selv skal kunne bestille vaksinetime når de får beskjed om at det er deres tur.

Målet er i tillegg at de som skal vaksineres i sommerferien, skal varsles i god tid.

– Vi håper å kunne kalle inn til vaksinering i god tid i forveien i sommer, slik at man kan planlegge sommerferien sin. Men når dette er klart, er avhengig av bekreftede leveranser av vaksiner og føringer for de resterende aldersgruppene, sier Heidi Kalkvik, leder for vaksinasjonsprogrammet i Oslo.

Man kan ikke regne med å bli vaksinert i en annen kommune i sommer, ifølge Kalkvik.

– Har du fått dose 1 i Oslo, er det også der du skal få dose 2. Dette gjelder både nå og i ferien. Du kan heller ikke forvente å få dose 1 og 2 der du er på ferie. Dette er etter føringer fra FHI, sier hun.

Skoleferien starter de fleste steder 18. juni og varer til 16. august.

– Fra første uken i juni blir det levert rundt 350.000 doser med vaksine per uke, sier Aavitsland.

60 prosent av disse er førstedoser.

– I skoleferien er det planlagt å sette totalt rundt 4 millioner vaksinedoser. Det kommer litt an på leveransene, kommunenes kapasitet og publikums oppslutning.

– Alle får. I juli er det nok vaksiner til at alle over 18 år kan få sin første dose, sier Aavitsland.

Nakstad: Kan reise innenlands selv om man ikke er vaksinert

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad oppfordrer folk til å sjekke FHIs vaksinekalender.

– Stort sett får man et tilbud fra kommunen noen uker på forhånd, men det kan være lurt å sjekke vaksinekalenderen også. Da får man et inntrykk av hvilken måned man kan regne med vaksine hvis man ikke bor i et prioritert område.

– Det er veldig viktig at man planlegger ferien slik at man kan takke ja til vaksine på det tidspunktet man blir tilbudt den, legger han til.

Ifølge vaksinekalenderen slik den foreligger nå, ligger det an til at alle over 18 år kan ha fått sin første vaksinedose i løpet av juli.

– Kan folk som ikke er vaksinert reise på ferie i sommer?

– Ja, innenlands ferie kan alle reise på. Når det gjelder utenlandsreiser vet vi ennå ikke hvordan EUs vaksinepassordning blir med tanke på karantenebestemmelser, sier Nakstad.