Philip Manshaus ønsker å forklare seg for politiet

Det er foreløpig ikke avklart når eventuelle avhør vil finne sted, men det blir ikke i kveld, ifølge forsvareren.

Manshaus har tidligere ikke ønsket å forklare seg for politiet.

– Han ønsker nå å forklare seg for politiet. Jeg har meddelt det til politiet. Da er det bare snakk om å finne et passende tidspunkt for nå det skal skje. Utover det har jeg ikke noe mer å meddele, sier siktedes forsvarer Unni Fries til NRK.

– Hva er grunnen til at han har endret innstillingen til avhør?

– Det vil jeg ikke kommentere.

– Er spekulasjoner om han kunne komme til å bli lagt inn for psykiatrisk behandling noe av grunnen?

– Det har ikke noe med det å gjøre. Han føler seg nå klar for å gi sin forklaring.

– Hva kan du si om tilstanden hans akkurat nå?

– Det kan jeg ikke kommentere, sier Fries.

Blir avhør de nærmeste dagene

Politiet er kjent med at siktede ønsker å forklare seg.

– Det blir ikke avhør i kveld, men en av de nærmeste dagene, sier politiadvokat Pål Fredrik Hjort Kraby i en pressemelding.

Mandag ble 21-åringen varetektsfengslet i fire uker, hvorav to i full isolasjon, i tillegg til medieforbud og brev- og besøksforbud. Manshaus er siktet for terror og for drapet på sin stesøster Johanne Ihle-Hansen. Han erkjenner ikke straffskyld.

Siktedes forsvarer Unni Fries. Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

To hovedteorier

Politiet arbeider med to hovedteorier om hva som var Philip Manshaus' motiv for drapet på sin stesøster.

– Det kan ha sammenheng med at hun kan funnet ut hva han var i ferd med å gjøre og har forsøkt å stoppe ham. En annen mulighet er at hun er direkte rammet på grunn av rase, sier politiadvokat Hjort Kraby til NRK.

Politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby. Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Har så langt ikke ønsket å forklare seg

Terror- og drapssiktede Philip Manshaus (21) har så langt ikke villet forklare seg etter at han lørdag gikk inn i Al-Noor Islamic Centres moské og løsnet skudd.

Senere samme dag ble Manshaus' 17 år gamle stesøster Johanne Ihle-Hansen funnet drept i boligen hvor de begge var folkeregistrert.

Søsteren ble adoptert fra Kina da hun var to år gammel.