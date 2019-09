Philip Manshaus gjorde nazihilsen i retten – påberoper seg nødverge

Manshaus hadde på forhånd samtykket til fotografering, og utførte en nazihilsen med høyre arm da han kom inn i rettssalen.

Han nektet å svare på spørsmål fra pressen etterpå, og ble sittende stille mellom forsvarerne sine.

Forsvarer Unni Fries vil ikke kommentere nazihilsenen. Hun sier hun heller ikke ønsker at Manshaus skal kommunisere direkte med pressen.

– Han skal svare på spørsmål i retten. Han har også brev- og besøksforbud, og da vil det være helt feil å kommunisere med media. I retten er han villig til å kommentere noen konkrete ting som knytter seg til skyldsspørsmålet, sier Fries til NRK.

Forsvarer Unni Fries. Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Vil ha media til stede

Etter fengslingsmøtet, som ble holdt for lukkede dører, opplyste Fries at Manshaus påberoper seg nødverge.

– Han har forklart at slik han ser det var det noe han måtte gjøre, som var nødvendig og som han følte han hadde et ansvar for å gjøre. Han ser på det som en form for nødrettslig handling, sier Fries.

– Han har ikke utdypet det noe mer her i rettsmøtet. Han har sagt at han vil forklare seg mer om det, men det vil han gjøre når media er til stede, sier hun.

Manshaus vil fortsatt ikke la seg avhøre.

Philip Manshaus viste nazi-hilsen da han ankom retten i dag. Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Ber om full isolasjon

Påtalemyndigheten har bedt om full isolasjon, brev- og besøksforbud og medieforbud av hensyn til bevisforspillelsesfaren.

– Vi mener det ikke er nødvendig, det er ikke en tilstrekkelig konkret fare for at etterforskningen vil lide dersom han får se media, få besøk eller ha kontakt med andre, sier Fries.

Manshaus ble varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud 12. august. Han fikk også 14 dager i fullstendig isolasjon.

Politiet har varslet at de vil be om fire nye uker i varetekt. Manshaus samtykker ikke til dette, og har begjært seg løslatt.

Politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby sier til NRK at de vil forholde seg til Manshaus' ønske om å forklare seg med pressen til stede når det blir aktuelt.

Vil ikke la seg avhøre

Manshaus har erkjent å ha drept stesøsteren Johanne Ihle-Hansen (17), som ble bisatt fra Haslum krematorium i forrige uke. 22-åringen ble pågrepet i moskeen Al-Noor Islamic Centre i Bærum, der han begynte å skyte kort tid etter drapet.

Manshaus har vært gjennom to avhør, men har ikke ønsket å forklare seg siden 18. august.

Han har imidlertid sagt ja til en fullstendig judisiell observasjon for å kartlegge tilregneligheten hans.

Forsvarer Unni Fries har bekreftet at Manshaus vil snakke med de sakkyndige som blir oppnevnt. Samtalene vil finne sted på Ila fengsel og forvaringsanstalt, der han sitter varetektsfengslet.

Kraby opplyser at de sakkyndige er i gang med arbeidet sitt, og at de hadde en samtale lørdag.