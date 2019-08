Philip Manshaus er i gang med avhør

Torsdag opplyste siktedes forsvarer, Unni Fries, at han likevel ønsker å forklare seg for politiet.

Manshaus har tidligere benyttet seg av retten til å ikke la seg avhøre.

Fries avviser at avhøret har sammenheng med at politiet vurderte å tvangsinnlegge Manshaus.

– Det har det ikke. Mitt inntrykk er at dette er helt frivillig fra hans side. Han ønsker å avgi en forklaring, og han var klar for det nå, sier Fries.

Philip Manshaus er siktet for terror, drap og drapsforsøk. Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Fries avkreftet torsdag at spekulasjonene om at siktede kunne komme til å bli lagt inn for psykiatrisk behandling var noe av grunnen til at han nå ønsker å forklare seg for politiet.

– Det har ikke noe med det å gjøre. Han føler seg nå klar for å gi sin forklaring, sa Fries.

Avhøret skjer samtidig som at 65-åringen som stoppet Manshaus i moskéen ledet den første fredagsbønnen etter terrorangrepet.

Har tidligere ikke ønsket å forklare seg

Tidligere har terror- og drapssiktede Philip Manshaus (21) ikke villet forklare seg etter at han lørdag gikk inn i Al-Noor Islamic Centres moské og løsnet skudd.

Senere samme dag ble Manshaus' 17 år gamle stesøster Johanne Ihle-Hansen funnet drept i boligen hvor de begge var folkeregistrert.

Søsteren ble adoptert fra Kina da hun var to år gammel.