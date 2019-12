PFU: NRK har opptrådt kritikkverdig

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:



Klagen gjelder NRK-serien «Reindrømmen», en dokumentarserie om norske Reiulf Aleksandersen og hans drøm om å drive med rein. Aleksandersen ser ut til å få drømmen oppfylt da hans samiske kone får driftsrett til ett av to reindriftsområder på Kvaløya i Troms. Paret støter imidlertid på flere utfordringer. Reineier og same Per Lars Kitti innehar det andre området på Kvaløya, men har i praksis vært eneste aktive driver på øya. Han mener det ikke er plass til to. Kitti saksøkte staten som godkjente overdragelsen av en driftsrett til Aleksandersen, idet han mener kompetansemålene i Reindriftsloven ikke er fulgt. Kitti tapte imidlertid saken.



Klager er en venn av Per Lars Kitti, som klager med hans samtykke. Klager mener Kitti medvirker i serien mot sin vilje. Ifølge klager ble Kitti ikke tilstrekkelig informert om at Aleksandersen skulle være hovedperson, eller at serien handlet om reinbeitekonflikten. Dette ble kommunisert til NRK før publisering, men NRK hørte ikke på dem og tok ingen hensyn. Klager mener NRK har brutt Vær Varsom-plakatens (VVP) 3.3, om premissene, og 3.9, om å opptre hensynsfullt i arbeidsprosessen. Klagen gjelder også fremstillingen av Kitti. Klager opplever den som negativ. Det reageres på en ensidig og ubalansert kildebruk, der påstander og personangrep får stå uimotsagt. Klager mener også at NRK bygger opp under gamle forestillinger om samer. Det anføres også at skaperen av serien hadde et vennskap til Aleksandersen. Klager viser til en rekke punkter, blant annet 2.2, 3.2, 4.1, 4.3, 4.14 i VVP.



NRK mener kanalen ikke har brutt god presseskikk. Det vises til flere skriftlige og muntlige orienteringer i forbindelse med opptak og intervjuer. Slik NRK ser det, kan ikke deltagere trekke tilbake sine uttalelser og kreve opptak fjernet. Dette vil i så fall få vidtrekkende konsekvenser for all journalistikk og dokumentarvirksomhet, skriver NRK og viser til 3.8 i VVP. NRK opplyser videre om en rekke forsøk på påsyn, det vil si et ønske om at klager og Kitti skulle å se gjennom serien før publisering. Dette ble imidlertid avvist. NRK mener serien ikke er så ensidig som klager skal ha det til. Det anføres at alle parter i konflikten får komme godt til orde. Påstander og kritikk svares opp underveis. Framstillingen bygger på konkrete, etterprøvbare fakta fra to rettssaker og møter med offentlig instanser, skriver NRK.





Pressens Faglige Utvalg (PFU) mener NRK måtte kunne sette et søkelys på reinsdyrdriften på Kvaløya, gjennom å følge Aleksandersen som nykommer på øya. Utvalget minner om medienes rett til å velge en vinkling, et ståsted å se en sak utfra. Videre mener utvalget at Kitti, som næringsdrivende og saksøker i en sak av stor offentlig interesse, må akseptere å bli omtalt, og at serien ikke er et brudd på VVP 4.3. Utvalget registrerer at rettskonflikten ble omtalt i flere medier.



Utvalget kan heller ikke se at det foreligger en slik dobbeltrolle at VVP 2.2 er brutt, men minner generelt om viktigheten av å undersøke dette også ved innkjøpt materiale.



Når det er sagt, mener utvalget at det er stor forskjell på å bli omtalt i en nyhetsartikkel eller i en reportasje, og det bli en del av en dokumentarserie på seks episoder. Utvalget kan forstå at klager reagerer. Spørsmålet er om det er brudd på god presseskikk.



Når det gjelder presentasjonen av Kitti i serien, mener utvalget at den ikke er så ensidig og negativ som det klager uttrykker. Utvalget merker seg at Kitti selv er en sentral kilde til informasjon i serien. Utvalget mener også at utfordringene knyttet til Aleksandersens reindrift er synlige, noe klager selv også påpeker. En viss grad av forenkling og utelatelse av informasjon må tillates i enhver formidling. Selv om NRK kunne funnet frem til kilder som i større grad talte Kittis sak, mener utvalget det publiserte er innenfor det presseetiske akseptable, jf. VVP 3.2 om kildebruk og kontroll av opplysninger.



Når det gjelder den samtidige imøtegåelsesretten, VVP 4.14, har utvalget ikke oversikt over hvordan påstander ble forelagt partene gjennom opptaksperioden. Men slik utvalget ser det, får Kitti gjennomgående komme til orde. Beskyldinger går begge veier, og utvalget mener partsinteressene er tydelig presentert for publikum.



Likevel mener utvalget at når deltagere reagerer så sterkt som i dette tilfellet, og uttrykker et stort ubehag og frykt for hvordan man fremstilles, så tilsier det en skjerpet presseetisk tilnærming i den videre arbeidsprosessen og publiseringen. PFU minner om kravet til å opptre hensynsfullt i den journalistiske arbeidsprosessen, jf. VVP 3.9.



Det flertallet i utvalget finner presseetisk problematisk er kommunikasjonen mellom Kitti og filmskaperen. En dokumentarserie stiller store krav til å tydeliggjøre konteksten for involverte. Det står påstand mot påstand om hva som ble uttalt mellom partene underveis i prosessen frem mot publisering. PFU mener imidlertid at det er medienes ansvar å forsikre seg om at premissene er klare, jf. VVP 3.3.



NRK har opptrådt kritikkverdig på punkt 3.3 i Vær Varsom-plakaten.



Mindretallet uttaler: Utvalgets mindretall konstaterer at Kitti har samtykket til deltagelse i en dokumentarfilm om reindriften på Kvaløya, og til visning på TV. Opptak og intervjuer pågikk over lengre tid, og i samme periode som Aleksandersen startet med reindrift på øya og rettsaken pågikk. Mindretallet er usikker på om Kitti til enhver tid var fullt ut klar over hvilken sammenheng han deltok i, men det fremstår likevel som åpenbart at Kitti forsto at konflikten og Aleksandersens etablering var et tema, idet han selv uttaler seg om konflikten og Aleksandersen flere ganger. Etter mindretallets mening var premissene tilstrekkelig klargjorte, jf. 3.3 i VVP.



Mindretallet er enig med NRK om at intervjuer og opptak innhentet på en presseetisk akseptabel måte, ikke bare kan trekkes tilbake. Det ville fått uakseptable konsekvenser for all journalistikk.



