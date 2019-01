PFU: NRK har opptrådt kritikkverdig

Klagen gjelder et program om kjernekraft i vitenskapserien Folkeopplysningen på NRK, der det ble stilt spørsmål ved hvor farlig atomkraft egentlig er, og om atomkraft kan være løsningen på klimaproblemet.

Klager er Greenpeace Norge som mener NRK har fremstilt det som om miljøbevegelsen er upålitelig og feilinformerer om radioaktiv stråling. Klager finner flere feil i publiseringen, blant annet påstander knyttet til antallet døde som følge av Tsjernobyl-ulykken, og hva Greenpeace har kommunisert om ulykken ved atomanlegget i Fukushima. Slik klager ser det, skulle Greenpeace fått imøtegå flere forhold, og også fått anledning til tilsvar etter publisering. Klager anfører at NRK ikke klarla premissene tilstrekkelig, og at redaksjonen har ført miljøbevegelsen bak lyset.

NRK avviser at redaksjonen har brutt Vær Varsom-plakaten (VVP). NRK mener premissene for intervjuet med Greenpeace ble klargjort tydelig; det fremgikk av korrespondansen før intervjuavtalen at redaksjonen hadde en kritisk tilnærming til temaet, spørsmål ble tilsendt på forhånd, og Greenpeace fikk også se programmet før publisering. Videre mener NRK at klager fikk god mulighet for samtidig imøtegåelse, og at det derfor ikke kan være et krav at klager også skulle få tilsvar. Etter NRKs mening er det dekning for det publiserte, og det er tatt nødvendige forbehold i fremstillingen. NRK erkjenner imidlertid at en grafisk figur er upresis, men mener det som sies i sammenhengen fortsatt er korrekt.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) mener det er viktig å utfordre etablerte sannheter, slik Folkeopplysningen har et uttalt mål om å gjøre. En slik agenda forutsetter imidlertid at mediene yter de(n) som kritiseres rettferdighet. Selv om det er opp til redaksjonen å bestemme hva som skal publiseres og hvordan, så må dramaturgi og ønsket om en bestemt vinkling ikke gå på bekostning av etterretteligheten. Det er viktig for å ivareta tillit og troverdighet til journalistikken.

PFU merker seg at klager var skeptisk til å delta i programmet, og derfor opptatt av premissene. Slik utvalget ser det, har NRK holdt avtalen idet spørsmål ble tilsendt og klager fikk se og kommentere programmet før publisering. PFU ser at NRK også har tatt hensyn til noen av klagers tilbakemeldinger før publisering.

Når det gjelder omtalen av Fukushima-ulykken, noterer utvalget seg klagers anførsel om at NRK har publisert en svært misvisende sammenligning av strålingen i Norge og Japan, og at fremstillingen skaper et inntrykk av at Greenpeace ga et dårlig råd da de advarte de evakuerte i Iitate mot å flytte hjem igjen. NRK erkjenner at det ble publisert unøyaktigheter i den grafiske fremstillingen, men fastholder at det som sies er korrekt. PFU gjør ikke egne faktaundersøkelser, og kan ikke slå fast hva som er korrekt. Ut fra det foreliggende materialet fremstår det likevel som at NRK kunne vært mer etterrettelig i den grafiske presentasjonen.



Utvalget har videre forståelse for at klager reagerer på hvordan deres svar på spørsmål knyttet til Fukushima-ulykken er brukt i programmet. Slik PFU ser det, blir uttalelsene fra Greenpeace satt opp mot en ekspertkildes konstatering.

Sak nr. 234/18 2 Etter utvalgets mening må det likevel vektlegges at Greenpeace har blitt konfrontert med de sentrale påstandene i denne sekvensen. Klager får kommentere påstandene i sammenhengen, og også kritisere sammenligningen som NRK gjør, men PFU mener at NRK kunne utvist større romslighet da klager ba om å få publisert et innlegg for å korrigere og kritisere programmet.



Det fremstår ikke som om NRK har bestrebet seg på å gi noen nyansert fremstilling av klagers synspunkter. Utvalget er enig med klageren i at redaksjonen kunne tatt større hensyn til deres innvendinger før publisering. Det er samtidig et faktum at pressen må forenkle, alt kan ikke tas med.



I programmet uttaler en forsker at Greenpeace har påstått at 600 000 døde bare i Ukraina som følge av Tsjernobyl-ulykken. Når Greenpeace blankt avviser at de har hevdet dette, skulle NRK, slik PFUs flertall ser det, ha anstrengt seg ytterligere for å dokumentere at Greenpeace virkelig hadde påstått dette, jf. VVP 3.2: «Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er korrekte.» Kontroll av opplysninger er ekstra viktig når de fremstår som sentrale elementer i fremstillingen.

PFUs flertall mener NRK har opptrådt kritikkverdig på punkt 3.2 i Vær Varsom-plakaten.