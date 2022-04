PFU: NRK brøt god presseskikk i Ukraina-reportasje

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder et innslag i Dagsrevyen 24. desember 2021 om den daværende krigssituasjonen i det østlige Ukraina. Det ble vist bilder og intervju gjort av en statlig russisk tv-kanal.

En talsmann for de russisk-støttede separatistene uttalte seg om hvordan han mener ukrainskstøttede militsgrupper som opererer på egen hånd, planla kjemisk krigføring.

Klager er Ukrainas ambassadør til Norge, som mener NRK har formidlet russisk desinformasjon og falske påstander, som at det skal finnes ukrainsk-støttede militsgrupper som opererer utenfor myndighetens kontroll, og at det forberedes kjemisk krigføring mot befolkningen i det okkuperte området i Donbas.

Slik klager ser det, skulle NRK gitt mulighet for samtidig imøtegåelse, og også rettet og beklaget i etterkant. NRK opplyser at innslaget var basert på redaksjonelt materiale distribuert av nyhetsbyrået Associated Press (AP), som hadde hentet opptakene fra en russisk statskontrollert kanal.

NRK vurderte det som aktuelt å bruke materialet fordi det kom fra et anerkjent vestlig nyhetsbyrå, og ga tilgang til kilder og informasjon redaksjonen sjelden får. NRK påpeker viktigheten av å ta forbehold når det fremsettes påstander som vanskelig lar seg verifisere, og mener det ble gjort.

NRK erkjenner samtidig at redaksjonen kunne vært tydeligere i sine forbehold. NRK avviser at klagers rett på samtidig imøtegåelse er utløst. Pressens Faglige Utvalg (PFU) konstaterer at NRKs publisering er basert på bilder fra en statskontrollert russisk tv-kanal. Selv om bildene er formidlet via et anerkjent nyhetsbyrå, understreker PFU at det alltid er den enkelte redaksjons selvstendige ansvar å sørge for at innholdet som publiseres innfrir kravene i Vær Varsom-plakaten (VVP).

PFU minner om at enhver kilde har en agenda, og i krig og konflikt, der det også foregår en informasjonskrig, er det helt avgjørende at mediene gjør et grundig kildearbeid. Som NRK også selv påpeker i sitt tilsvar, brukes propaganda bevisst og målrettet som et middel for å villede og påvirke opinionen. Ukritisk videreformidling kan få alvorlige følger.

Mediene må derfor være seg bevisst hvordan de formidler den typen innhold og udokumenterte påstander som det er snakk om i dette tilfellet. For det første handler det her om innhold som kommer fra en ufri, statskontrollert tv-kanal, styrt av en part som er kjent for å spre propaganda og desinformasjon. For det andre handler det om svært sterke anklager som under normale forhold ville kreve samtidig imøtegåelse.

Som det går frem av VVP 4.14, skal det «så vidt mulig» gis adgang til samtidig imøtegåelse. I den løpende dekningen av en krigssituasjon vil det imidlertid ikke alltid være mulig å nå den angrepne part, for eksempel om det handler om paramilitære grupperinger som det først og fremst ble pekt på i dette tilfellet.

PFU understreker at mediene likevel må sørge for at mulige og alternative motforestillinger blir belyst, slik at publikum blir best mulig opplyst, jf. VVP 3.2, om opplysningskontroll og kildebredde.

Etter utvalgets mening er den sentrale presseetiske problemstillingen her også knyttet til VVP 3.2. Det er på dette punktet PFU mener NRK sviktet i det aktuelle innslaget. Det er dessuten vesentlig at mediene gir tilstrekkelig kontekst, slik at seerne forstår hva slags innhold og informasjon som formidles.

I slike tilfeller som dette er det ikke tilstrekkelig å ta noe Sak nr. 267/21 2 forbehold. Publikum må også på en tydelig måte få vite at innholdet er produsert av en statskontrollert kanal; at utgangspunktet ikke er uavhengig journalistikk.

Etter PFUs mening er det ikke nødvendigvis et problem å videreformidle denne typen innhold, men det er helt avgjørende hvordan man gjør det, hvilken kontekst som settes, og at man ikke utelater sentral informasjon om kilden. Den manglende troverdigheten til den typen kilde det her er snakk om, innebærer at det stilles ekstra strenge krav til kildekritikken.

NRK har brutt god presseskikk på punkt 3.2 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo, 26. april 2022

Anne Weider Aasen, Ellen Ophaug, Gunnar Kagge, Tove Lie, Nina Fjeldheim, Øyvind Kvalnes, Melissa Jocelyn Lesamana.