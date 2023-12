PFU: NRK brøt god presseskikk i travsending

PRESSENS FAGLIGE UTVALG (PFU) UTTALER:

NRK publiserte i juni 2023 en TV-produksjon av «Oslo Grand Prix», Norges største travløp. Programmet var laget at Maverix Studios og finansiert av Norsk Rikstoto.

Klager:

Pengespillselskapet Kindred Group mente NRK brøt flere punkter i Vær Varsom-plakatens (VVP) kapittel 2. NRK opplyste ikke at programmet var produsert av kommunikasjonshuset Maverix og finansiert av Norsk Rikstoto, anførte klager. NRK opplyste heller ikke at gjester i programmet, Kjetil Jansrud og Märtha Louise, har kommersielle avtaler med Norsk Rikstoto. Videre reagerte klager på at redaksjonelle medarbeidere i sendingen til daglig jobber for Rikstotos TV-kanal, Rikstoto Direkte. Det kom ikke frem i programmet, tvert imot ble de presentert i «NRK-drakt», og det fremstod som om det var NRK som stod bak produksjonen, argumenterte klager. NRK har latt Norsk Rikstoto få direkte innflytelse på det redaksjonelle arbeidet og produktet, mente Kindred Group.

Mediet:

NRK innrømmet at det burde kommet frem at sendingen var produsert av Maverix Studios på oppdrag fra Norsk Rikstoto. Det burde også ha kommet frem at Kjetil Jansrud og Märtha Louise har bindinger til Norsk Rikstoto, erkjente NRK. Sendingen var imidlertid journalistisk motivert og redaksjonelt vurdert av NRK. Det var ifølge mediehuset ikke et sponset program. NRK har lang tradisjon for å sende det årlige Oslo Grand Prix-løpet, og det inngår i NRKs oppdrag å dekke norsk idrett bredt, understreket mediehuset. Videre argumenterte NRK for at de redaksjonelle medarbeiderne ikke er ansatt i Norsk Rikstoto, men i Maverix Studios, som heller ikke er et kommunikasjonshus, men et produksjonsselskap for redaksjonelt innhold. Avtalen mellom Maverix og Norsk Rikstoto er å lage redaksjonelt innhold i tråd med Vær Varsom-plakaten, fremholdt NRK.

PFUs vurdering:

Pressens Faglige Utvalg (PFU) påpeker at god reklameverdi i seg selv ikke utgjør brudd på god presseskikk. Det avgjørende er at mediene følger Vær Varsom-plakatens bestemmelser om uavhengighet og integritet, og at det redaksjonelle er skilt fra det kommersielle.

PFU merker seg at den påklagede publiseringen er en TV-sending av et travløp, med studiokommentarer, forhåndsproduserte reportasjeinnslag, og reportere som gjør intervjuer. Utvalget finner at programmet fremstår redaksjonelt, og legger til grunn NRKs opplysning om at publiseringen var redaksjonelt begrunnet og vurdert av NRK.

Finansiering burde vært opplyst om

PFU merker seg videre at sendingen var finansiert av Norsk Rikstoto, som selger pengespill på hest, inkludert det aktuelle travløpet. Det er produksjonsselskapet Maverix Studios, som står bak produksjonen, på oppdrag fra Norsk Rikstoto.

Det er i utgangspunktet ikke noe i veien for at en kommersiell aktør finansierer en sportssending, men dersom det gjøres, skal det være åpenbart for publikum, jf. VVP 2.8. I dette tilfellet fremstod programmet som en NRK-produksjon, med NRK-logo på laptopen i studio og på reporternes mikrofoner, og utvalget finner det kritikkverdig at det ikke noe sted ble opplyst at sendingen var finansiert av en ekstern kommersiell aktør. Utvalget viser også til at direkte utgifter til journalistisk virksomhet bare unntaksvis skal betales av andre enn redaksjonen selv, og at det da tydelig skal opplyses om.

Ut fra det forelagte kan derimot PFU ikke se grunnlag for at Norsk Rikstoto har hatt innflytelse på det redaksjonelle innholdet i sendingen, noe som ville vært et ytterligere presseetisk problem opp mot VVP 2.8. PFU legger til grunn at Maverix Studios og NRK har gjort egne redaksjonelle vurderinger i produksjonen.

Journalisters uavhengighet

PFU noterer seg at flere redaksjonelle medarbeidere i sendingen er ansatt i Maverix Studios, der de til daglig jobber med å produsere innhold til Rikstoto Direkte, som er Norsk Rikstotos TV-kanal. To av medarbeiderne opptrer foran kamera som programleder og journalist i den påklagede sendingen, roller de også har på Rikstoto Direkte.

I den påklagede sendingen fremstår de to journalistene som NRK-medarbeidere. Når de samme journalistene også opptrer på Rikstotos TV-kanal, kan det fremstå som at de er tilknyttet en kommersiell spill-aktør for publikum som har sett dem der. På den annen side har PFU ingen grunn til å tvile på det NRK opplyser: at Maverix har avtale om å produsere redaksjonelt innhold til Rikstoto Direkte etter presseetiske prinsipper.

PFU understreker at redaksjonelle medarbeidere «skal verne om sin uavhengighet, integritet og troverdighet», og unngå «dobbeltroller, verv, oppdrag eller bindinger som kan skape interessekonflikter eller føre til spekulasjoner om inhabilitet», jf. VVP 2.2. PFU stiller spørsmål ved om medarbeidernes produksjon for Rikstoto Direkte kan være en dobbeltrolle som svekker deres integritet og troverdighet i strid med VVP 2.2. Selv om redaksjonen har gjort en uavhengig jobb, kan det være presseetisk problematisk dersom det eksisterer dobbeltroller som svekker troverdigheten overfor publikum.

PFU legger samtidig til grunn at reportene ikke har en formell binding til Norsk Rikstoto, selv om produksjonen av Rikstoto Direkte finansieres av Norsk Rikstoto. Under sterk tvil lander PFU derfor på at de ikke har opptrådt i en dobbeltrolle som er i strid med VVP 2.2.

Gjestenes bindinger

PFU merker seg videre at to av gjestene i programmet har kommersielle avtaler med Norsk Rikstoto: Märtha Louise og Kjetil Jansrud. PFU understreker at mediene må kunne bruke kilder som har bindinger uten at det nødvendigvis er brudd på god presseskikk. Det er imidlertid god presseskikk å vise «åpenhet om bakenforliggende forhold som kan være relevante for publikums oppfatning av det journalistiske innholdet», jf. VVP 2.3.

Utvalget konkluderer med at det var relevant for publikum å vite om kildenes kommersielle bindinger til Norsk Rikstoto, da kildene kommenterte hesteløpet og fortalte om sitt engasjement for travsporten. PFU merker seg at Jansrud selv, i en kort bisetning, nevnte at han har «samarbeid med Norsk Rikstoto», men utvalget lander på at det ikke var tilstrekkelig opplysende.

NRK har brutt god presseskikk på Vær Varsom-plakatens 2.3 og 2.8.

Oslo, 29. november 2023

Anne Weider Aasen,

Eivind Ljøstad, Nina Fjeldheim, Gunnar Kagge,

Ingrid Rosendorf Joys, Øyvind Kvalnes, Ellen Ophaug