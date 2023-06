PFU: NRK brøt god presseskikk i omtale av Atle Antonsen

Klagen gjaldt to publiseringer på NRK om samfunnsdebattant Sumaya Jirde Alis anmeldelse mot komiker Atle Antonsen for hatefulle ytringer, fremsatt på Bar Boca i oktober 2022.

Den første en sending i programmet Arena i november 2022, den andre et innslag i programmet Nyhetsmorgen i januar 2023.

Klager:

Atle Antonsen klaget til PFU via advokat, og viste til at anmeldelsen ble henlagt av statsadvokaten etter bevisets stilling fire dager før Arena-sendingen, og at Riksadvokaten opprettholdt henleggelsen vel to uker før innslaget i Nyhetsmorgen.

Begrunnelsen var at det anmeldte utsagnet «må forstås som et lite vellykket forsøk på satire over rasisme». Klager reagerte på at det i Arena-sendingen ble påstått at Ali/Antonsen-saken var et eksempel på at rasisme finnes, og et mulig eksempel på en rasistisk handling fra «den ubevisste rasisten».

Klager pekte også på at det feilaktig ble påstått at det ikke var uenighet om hva som skjedde på Bar Boca den aktuelle kvelden. Videre mente klager at det i Nyhetsmorgen ble slått fast at Jirde Ali var blitt utsatt for ganske graverende rasistiske opplevelser.

Klager anførte at fremstillingen i begge sendingene var ytterst ubalanserte og manglet motstemmer, og at det ble publisert utsagn som var usaklige, stigmatiserende og etterlot et inntrykk av klager var skyldig, selv om saken var henlagt. Ifølge klager handlet det om anklager som utløste hans rett til samtidig imøtegåelse.

Mediet :

NRK anførte at ingen i Arena-sendingen hevdet at Atle Antonsen er rasist. Tvert imot ble det presisert at de ikke tror at Antonsen er rasist.

I sendingen ble det diskutert om hendelsen var et eksempel på rasisme eller et rasistisk utsagn, og en slik diskusjon må det være legitimt å ha, mente NRK, som også avviste at publiseringene utløste klagers rett til samtidig imøtegåelse.

NRK mente det handlet om meningsytringer i en bred og løpende dekning, der det må være stor takhøyde.

Videre mente redaksjonen at klager tok enkeltutsagn ut av kontekst, og ga et til dels misvisende bilde av meningsinnholdet i sendingen, som etter NRKs syn var balansert.

NRK erkjente at utsagnet om at det ikke var uenighet om hva som skjedde på Bar Boca, var upresist. Imidlertid påpekte NRK at det fire ganger i løpet av Arena-sendingen ble sagt at anmeldelsen mot klager var blitt henlagt av statsadvokaten.

Videre avviste NRK at intervjuet i Nyhetsmorgen utløste klagers rett til samtidig imøtegåelse; uttalelsene må ses på som meningsytringer og ikke etablerte fakta i en løpende offentlig debatt.

Opplysningen om at anmeldelsen var henlagt av politiet ble korrigert og Sak nr. 036/23 2 beklaget i Nyhetsmorgen dagen etter, med henvisning til Riksadvokatens begrunnelse for henleggelsen, påpekte NRK.

PFUs vurdering

Pressens Faglige Utvalg (PFU) viser til at det er pressens rett å informere om det som skjer i samfunnet og avdekke kritikkverdige forhold, jf. Vær Varsom-plakatens (VVP) 1.4. I kjølvannet av hendelsen på Bar Boca og anmeldelsen mot klager, var det berettiget av NRK å invitere til debatt om rasisme i det norske samfunnet.

Ikke vern mot kritisk omtale

Utvalget skjønner at klager opplevde de påklagede publiseringene som belastende, men minner samtidig om at presseetikken ikke er ment å være et vern mot kritisk omtale.

Veid opp mot sakens offentlige interesse, måtte klager tåle søkelyset på seg, uten at dette var i strid med VVP 4.1, om saklighet og omtanke.

PFU kan heller ikke se at rasismedebatten knyttet til anmeldelsen mot klager i seg selv var i strid med VVP 4.3, som pålegger mediene å være varsomme ved bruk av begreper som kan virke stigmatiserende.

Under tvil

Slik utvalget ser det, var det forståelig at klager opplevde meningsytringene og karakteristikkene i sendingene som angrep.

Under tvil er PFU imidlertid kommet til at det i sendingene ikke ble fremført faktiske beskyldninger som utløste klagers rett til samtidig imøtegåelse, jf. VVP 4.14. Istedet utløste disse klagers tilsvarsrett, jf. VVP 4.15.

I motsetning til imøtegåelsesretten, utløser ikke tilsvarsretten en aktivitetsplikt for mediet; det er den angrepne som selv må få be om å komme til orde, noe klager ikke gjorde.

Handlingsrom og takhøyde PFU understreker at mediene må ha handlingsrom for å omtale og debattere temaer av offentlig interesse i direktesendinger, uten at alle parter er representert under sendingen.

Manglende deltagelse kan ikke hindre at disse sakene blir omtalt. I løpende debatter skal det også være stor takhøyde for meninger og karakteristikker. Direktesendinger er imidlertid ingen presseetisk frisone.

Det avgjørende er derfor at det blir tatt nødvendige forbehold om at den angrepne ikke er til stede for å forsvare seg, eller kan korrigere eventuelle feilaktige opplysninger som fremkommer.

Ensidig

Utvalget reagerer på at saken sett fra klagers side er fraværende i Arena-sendingen.

NRK skulle ha tydeliggjort at partene faktisk ikke er enige om hva som skjedde den aktuelle kvelden, i motsetning til det som ble hevdet i sendingen.

Mangelen på motstemmer og forbehold gjør at sendingen fremstår for ensidig, jf. VVP 3.2, om bredde og relevans i kildeutvalget.

I Nyhetsmorgen-innslaget hevdes det at Sumaya Jirde Ali var blitt utsatt for graverende rasistiske opplevelser, og at det var klager som stod bak.

Heller ikke i dette innslaget var det motstemmer, og det ble heller ikke tatt forbehold som kunne balansert fremstillingen.

I innslaget manglet også en helt sentral opplysning; at Riksadvokaten vel to uker før hadde henlagt saken.

PFU konkluderer med at NRKs korrigering og beklagelse i Nyhetsmorgen dagen etter, jf. VVP 4.13, ikke veier opp for det opprinnelige overtrampet. NRK har brutt god presseskikk på punkt 3.2 i Vær Varsom-plakaten