PFU: NRK brøt god presseskikk i dokumentarserien «Ingen elsker Bamsegutt»

NRK publiserte i november 2023 dokumentarserien «Ingen elsker Bamsegutt», om en nordmann som bodde i Filippinene med familien og ikke kom seg hjem til Norge. I serien undersøkte programleder Tore Strømøy nordmannens livshistorie, og hans problemer med Nav og barnevernet.

Generalsekretæren i Norsk Presseforbund klaget inn serien for Pressens Faglige Utvalg (PFU) gjennom initiativretten, som gir generalsekretæren mulighet til å ta opp saker av spesiell interesse. NRK burde vist større hensyn til hovedpersonens sønn, argumenterte generalsekretæren, da gutten ble eksponert med fullt navn og bilde, og det kom frem detaljer om blant annet manglende skolegang og en bekymringsmelding til barnevernet. Videre reagerte klager på at NRK ikke fortalte publikum at hovedpersonen var dømt i en sedelighetssak i 1991. Det var en sentral opplysning og åpenbart relevant for historien, ifølge klager. Generalsekretæren mente også at programlederen engasjerte seg i saken på en måte som svekket NRKs redaksjonelle uavhengighet. Programlederen ble en «partshjelper» da han søkte om oppholdstillatelse på vegne av nordmannens kone, påpekte klager.

NRK innrømmet å ha brutt god presseskikk. Mediehuset burde tatt større hensyn til hovedpersonens sønn. Identifiseringen av gutten i kombinasjon med annen informasjon, var ikke i tråd med kravet om å ta hensyn til konsekvensene medieomtalen kan få for barnet. NRK innrømmet også at de burde fortalt at hovedpersonen var dømt for overgrep. Det var relevant særlig siden dokumentarserien fortalte om hvordan hovedpersonen selv skal ha blitt utsatt for overgrep som barn. NRK avviste imidlertid å ha brutt det presseetiske kravet om å ivareta den redaksjonelle uavhengigheten. Det var tydelig for seerne at programlederen inntok et ståsted i saken, og at han forsøkte å hjelpe hovedpersonen, argumenterte NRK. Det er ikke forbudt i presseetikken, så lenge man er åpen om det, fremholdt mediehuset.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) påpeker at utvalget bare kan vurdere det som er blitt klaget inn, og at utvalget ikke kan ta stilling til øvrige problemstillinger fra det offentlige ordskiftet om publiseringen.

PFU understreker at det er pressens oppgave å beskytte enkeltmennesker mot overgrep fra myndighetene, jf. Vær Varsom-plakatens (VVP) 1.5. NRK var i sin fulle rett til å omtale mannens problemer med norske myndigheter. Samtidig understreker PFU at det krever presseetisk årvåkenhet når enkeltpersoner i utfordrende livssituasjoner skal omtales. Redaksjonen må tenke nøye gjennom hvilke opplysninger som er relevante å ta med.

Barn har særlig vern

Særlig årvåkenhet kreves når barn er involvert. Mediene må vurdere hvilke konsekvenser publiseringen kan få for barnet, på både kort og lang sikt, jf. VVP 4.8.

PFU ser at enkelte av opplysningene om gutten var relevante for å forklare hvilken situasjon familien stod i, og hvordan de hadde havnet der. Utvalget reagerer imidlertid på at opplysninger som kan virke stigmatiserende, ble kombinert med bred eksponering av gutten gjennom navn- og bildebruk.

NRK intervjuet gutten for åpent kamera, og viste en rekke stillbilder av ham fra ulike aldre gjennom oppveksten. Samtidig inneholdt publiseringen detaljer om familiens sosiale utfordringer, som også gjaldt gutten direkte. Eksponeringen medførte en unødig mediebelastning for den unge tenåringen, og et klart brudd på VVP 4.8.

Utelot sentral opplysning

Journalistikk skal være sannhetssøkende, jf. VVP 1.1. Den skal forsøke å gi publikum et så riktig bilde av historien som mulig. Det betyr at mediene ikke bare må kontrollere at opplysningene som publiseres er riktige, men også at vesentlige opplysninger som kan bidra til å gi et sannere og mer fullstendig bilde av saken, inkluderes i publiseringen, jf. VVP 3.2.

PFU merker seg at NRK unnlot å fortelle at dokumentarseriens hovedperson ble dømt i en sedelighetssak på 90-tallet. PFU ser at det er en opplysning av sensitiv karakter som krevde at ulike hensyn måtte veies mot hverandre. NRK måtte vurdere hvordan opplysningen kunne påvirke mannen, hans familie og andre berørte, og utvalget ser at redaksjonen gjorde en slik vurdering.

PFU lander likevel på at NRKs vurdering om ikke å omtale dommen, var en feil presseetisk beslutning. Dokumentarserien forsøkte å fortelle mannens livshistorie, og hvordan han kunne havne i så vanskelig situasjon. Dommen var relevant i en slik sammenheng. Opplysningen var nødvendig for å nyansere historien som ble formidlet om mannen.

Redaksjonell uavhengighet

PFU noterer seg at programlederen gikk aktivt inn for å hjelpe den omtalte nordmannen hjem til Norge, og at han fortalte publikum at han ville gjøre nettopp dette. Utvalget noterer seg også at programlederen reflekterte over at han ikke hadde mulighet til hjelpe mannen med det han faktisk trengte, nemlig penger til flybilletten, fordi han har regler han må følge som journalist.

PFU påpeker at det skal være rom for publiseringer som bruker andre journalistiske metoder og fortellergrep enn det man finner i den tradisjonelle nyhetsjournalistikken. Det er viktig for pressens samfunnsoppdrag at det finnes ulike uttrykksmåter i journalistikken. At en programleder involverer seg i saken, innebærer ikke automatisk brudd på god presseskikk, og det er positivt at NRK var åpen om programlederens intensjon.

Dersom en journalist tar standpunkt og involverer seg i saken man undersøker, kreves det imidlertid ikke alltid bare at mediene er åpne, jf. VVP 2.3. Redaksjonen må like fullt ivareta nødvendig uavhengighet, slik at publikum kan ha tillit til at opplysningskontrollen og historiefortellingen er uhildet og troverdig.

VVP 2.2 krever at den enkelte redaksjonelle medarbeider verner om sin «uavhengighet, integritet og troverdighet», og unngår «dobbeltroller, verv, oppdrag eller bindinger som kan skape interessekonflikter eller føre til spekulasjoner om inhabilitet».

PFU finner at publiseringen er problematisk på dette punktet. Programlederen gjennomførte kritiske intervjuer av myndigheter, og gjorde undersøkende journalistikk på hovedpersonens historie, samtidig som han søkte om oppholdstillatelse på vegne av mannens kone. NRK ble dermed en formell part i en sak hos Utlendingsdirektoratet. PFU konkluderer med at mediet i dette tilfellet fikk en dobbeltrolle som kunne svekke publikums tillit til publiseringens troverdighet og mediets uavhengighet.

NRK har brutt god presseskikk på Vær Varsom-plakatens 2.2, 3.2 og 4.8.

Oslo, 28. februar 2024

Programlederen gjennomførte kritiske intervjuer av myndigheter, og gjorde undersøkende journalistikk på hovedpersonens historie, samtidig som han søkte om oppholdstillatelse på vegne av mannens kone. NRK ble dermed en formell part i en sak hos Utlendingsdirektoratet.

Mindretallet mener under tvil at NRK ikke har brutt god presseskikk på VVP 2.2, ettersom NRK hadde et tydelig ståsted og var transparent om delaktigheten i prosessen.

