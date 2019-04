PFU: Brennpunkt brøt god presseskikk

Klagen gjelder flere publiseringer i NRK, blant annet Brennpunkt-dokumentaren «Legekoden», der det ble satt søkelys på praksisen ved Avdeling for klinisk patologi ved Drammen sykehus (AkpDs). Ved avdelingen undersøker patologer vevsprøver og diagnostiserer kreft. I NRKs omtale ble det påstått at det var lagt inn en kobling i systemet som automatisk førte til refusjonskrav for merarbeid når to leger signerte på prøvene, og at sykehuset slik hadde jukset. Videre ble det blant annet påstått at legene hadde signert uten å ha sett på prøver, og at praksisen hadde gitt avdelingen – og legene – økonomisk vinning.

Det fremkom at Helfo hadde anmeldt helseforetaket til politiet, og at politiet i februar 2018 ga foretaket en bot på 1 million kroner for grovt bedrageri. Videre konkluderte revisjonsselskapet PwC, som undersøkte saken på oppdrag fra helseforetakets styre, at avdelingslederen var ansvarlig for overfaktureringen, selv om politiet frifant vedkommende og konkluderte med at ingen enkeltpersoner kunne straffes.

I et nyhetsinnslag og en nettartikkel ble dessuten to overleger ved AkpDs kritisert for sitt arbeid etter at en kvinne fikk konstatert kreft for sent.

Klagerne er eller har vært overleger ved Avdeling for klinisk patologi ved Drammen sykehus (AkpDs). Det klages med samtykke fra tidligere avdelingsleder. Slik klagerne ser det, blir vedkommende gjort ansvarlig for det påståtte kodejukset. Klagerne viser til flere opplysninger de anser som vesentlige og som NRK burde tatt med, for å balansere omtalen og redusere skaden, jf. 3.2 og 4.1 i Vær Varsom-plakaten (VVP). Etter klagernes mening har ønsket om vinkling og dramaturgi gått på bekostning av etterretteligheten; innhold og presentasjon er på vesentlige punkter usaklig og uten omtanke. Slik klagerne ser det, er det dessuten publisert beskyldninger som ikke er forelagt dem og som skulle vært imøtegått, jf. VVP 4.14. For øvrig mener klagerne at NRK ikke bare gjengir påstander, men også selv går svært langt i å konstatere at det har foregått juks.

NRK avviser å ha brutt god presseskikk, og forklarer at utgangspunktet var å undersøke refusjonsordningen i helsevesenet, og hvordan denne fungerte i praksis. Slik NRK ser det, har redaksjonen avdekket betydelig svikt i offentlige kontrollrutiner og til dels omfattende misbruk av ordningen. NRK opplyser å ha et bredt kildegrunnlag, og mener at fakta er omtalt korrekt og på saklig vis. Redaksjonen bemerker imidlertid at fremstillingen kunne blitt bredere om flere hadde stilt opp. Ifølge NRK fikk alle berørte parter tilbud om å kommentere det som sies om dem. NRK opplyser at ingen av klagerne ønsket å benytte seg av muligheten for samtidig imøtegåelse, eller bidra på annet vis. Slik NRK ser det, må omtalen nødvendigvis bli preget av dette.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) ser at NRK har valgt en konstaterende form, særlig i inngangen på de påklagede publiseringene, og utvalget forstår at klagerne opplever omtalen rammende. Det er hard kritikk som rettes mot dem, især mot den tidligere avdelingslederen, men også de to overlegene som beskyldes for å ha oversett kreft i et bestemt tilfelle. Medienes oppgave er å omtale kritikkverdige og klanderverdige forhold. Det sentrale er hvordan mediene gjør denne jobben; de som rammes må bli behandlet rettferdig. Det er essensielt å få frem deres syn i fremstillingen – ikke bare av hensyn til de involverte, men også av hensyn til publikum. Mediene må bestrebe seg på å opplyse på best mulig måte; påstander må underbygges, og det må tas forbehold der det ikke finnes tilstrekkelig dokumentasjon.

PFU merker seg at NRK har et omfangsrikt kildemateriale i saken, og at klagerne har pekt på flere momenter som de mener burde vært tatt med i publiseringene. Det ville selvsagt blitt en mer nyansert fremstilling om flere forhold hadde vært omtalt. Samtidig må mediene gjøre et utvalg; alt kan ikke tas med. Spørsmålet er om det publiserte tilfredsstiller de presseetiske kravene.

Når det gjelder opplysningene som klagerne mener er udokumentert og som de avviser, for eksempel at overlegene skulle ha fått belønning i form av lønnstillegg og andre goder når to leger signerte prøvene, ser utvalget at NRK har vist til flere kilder, blant annet vitneavhør. PFU har ikke tilgang på disse, men finner ikke grunnlag for å tvile på dette kildegrunnlaget, jf. 3.2 i Vær Varsom-plakaten (VVP). Slik utvalget ser det, er det sentrale i denne sammenheng at kildene kommer med sterke påstander som krever kontradiksjon.

Utvalget konstaterer at NRK også har vært i kontakt med klagerne og bedt om intervju, dette med henblikk på å ivareta klagernes rett til samtidig imøtegåelse, jf. VVP 4.14. Utvalget ser at enkelte av klagerne har avvist slike intervjuforespørsler. Det ville ha styrket saken om klagerne i større grad hadde bidratt til å opplyse sakskomplekset. Som det fremgår av VVP 4.14 kan parter ikke hindre kritikk ved ikke å uttale seg.

Av foreliggende dokumentasjon fremgår det at NRK likevel har fått kommentarer til flere av de sentrale forholdene som omtales. Utvalget merker seg at partene er noe uenige om hva som kunne brukes av avgitte uttalelser. Det er imidlertid ikke omstridt at intervjuet med tidligere tillitsvalgt, Tom Henri Hansen, kunne brukes. NRK oppfattet også at Hansen skulle ivareta patologenes imøtegåelse. Utvalget stusser derfor over at NRK ikke gjenga mer fra dette intervjuet, og gjorde det tydeligere for publikum at han var konfrontert med den sentrale og rammende beskyldningen om at legene hadde signert på prøver de ikke hadde sett på, og at denne blankt ble avvist. PFU minner her om at VVP 4.14 ikke bare handler om å forelegge beskyldninger for angrepet part; mediene må også gjengi sentrale imøtegåelser.

Det er dessuten svært viktig at mediene er tydelige i arbeidet med å innhente kontradiksjon. Slik utvalget ser det, kan presseetikken ikke kreve at mediene forelegger beskyldninger helt ordrett, men angrepet part må forstå hva beskyldningene innebærer. Etter utvalgets mening fremgår det av det foreliggende materialet at NRK har gitt klagerne mulighet til å svare på de aller fleste påstandene. Det er likevel noen avgjørende mangler. Slik utvalget ser det, har klagerne ikke blitt konfrontert tydelig nok med den svært sterke påstanden om at de har misbrukt tilliten «for å tjene mest mulig penger», og at «pengene som Patologen hadde jukset til seg gikk rett tilbake til de som sto for jukset». Etter utvalgets mening burde den tidligere avdelingslederen også vært forelagt påstanden om at han skal ha underslått åtte millioner.

PFU poengterer også at mediene må forsikre seg om at det er de(n) som blir angrepet, som blir kontaktet. Når det gjelder omtalen av kvinnen som fikk kreftdiagnosen for sent, kan utvalget ikke se at NRK har dokumentert at de kritiserte legene ble forelagt beskyldningene, og at foretaket virkelig svarte på vegne av legene.

NRK har brutt god presseskikk på punkt 4.14 i Vær Varsom-plakaten.