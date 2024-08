– Svenskene er mye flinkere enn oss. Vi har for mange som står utenfor, sier hotelleier Petter Stordalen.

Ifølge Nav har Norge verdens høyeste sykefravær. Et sykefravær som gjorde at Norge bare i fjor, tapte 40 millioner dagsverk.

– Korttidsfraværet er en utfordring vi må løse. Svenskene har en karensdag, vi har det ikke. De har vesentlig lavere sykefravær enn oss, sier Stordalen.

Verken LO-leder Peggy Hessen Følsvik eller NHO-direktør Ole Erik Almlid mener en karensdag ville vært en god løsning i Norge i dag.

Slik fungerer karensdag i Sverige I Sverige har man hatt karensdag i sykelønnssystemet siden 1992. Arbeidstakerne må selv dekke inntetstapet første sykedag, deretter (fra dag 2 - 14) utbetales sykepenger fra arbeidsgiver tilsvarende 80 prosent av lønnen - uansett hvor mye du tjener.

Innførte karensdag: – Et høyst rimelig tiltak

Göran Persson, tidligere svensk statsminister innførte i sin tid karensdagen i Sverige.

– Det er et høyst rimelig tiltak. Det var veldig upopulært i Sverige, men når det var etablert, tenkte nok alle at én dag, det kan jeg bidra med.

Det sier Persson til NRK under Arendalsuka.

Tidligere svensk statsminister Göran Persson Foto: William Jobling / NRK

Vil ha kommunene med på laget

Navs tall viser også at 20 prosent av alle i yrkesaktiv alder sto utenfor arbeidslivet ved utgangen av 2023.

Stordalen eier selv flere hoteller i både Sverige og Norge og er derfor godt kjent med arbeidskulturen i begge landene.

Han er klar på at selv om korttidsfraværet i Norge er et stort problem, er langtidsfraværet det verste.

Han trekker blant annet frem et mye tettere samarbeid mellom kommunene og arbeidsgiverne i nabolandet vårt, som en mulig løsning.

– Kommunene i Sverige er lovpålagt å ta ansvar hvis noen blir stående utenfor arbeidslivet over lengre tid, forklarer Stordalen.

– Da må arbeidsgiver i samarbeid med kommunene opprette en plan for å få de tilbake i jobb, følger Stordalen opp.

Arbeidslivstoppene bekymret

Ved utgangen av 2023 sto 658.000 mennesker utenfor arbeidslivet i Norge.

Dette bekymrer både LO-sjef Peggy Hessen Følsvik og NHO-sjef Ole Erik Almlid.

De tror likevel ikke at å innføre en karensdag vil være et godt tiltak her i landet.

Bør det innføres en karensdag?

– Nei, svarer LO-lederen klart og får støtte fra NHO-direktør Ole Erik Almlid.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og NHO-direktør Ole Erik Almlid under et arrangement på Arendalsuka tirsdag. Foto: Heiko Junge / NTB

Uenige om lavere satser i sykelønnsordningen

På spørsmål om gode sykelønnsordninger er grunnen til at sykefraværet er høyere her i landet enn i Sverige, svarer Følsvik:

– Vi skal ha gode sykelønnsordninger i Norge. Det er en del av velferdsstaten vår, svarer hun.

– Vi må tørre å diskutere sykelønnsordningen i Norge. Vi har verdens høyeste sykefravær og det øker. Arbeidskraften vi har må vi få inn i bedriftene. Da må vi tørre å diskutere ulike ordninger, svarer NHO-lederen.

Almlid mener også man må være åpne for å redusere sykelønnssatsene, men dette er Følsvik og LO helt imot.