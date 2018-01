Avtalen ble signert i Stockholm fredag kveld, skriver VG.

Den innebærer ifølge avisen at selskapet Strawberry Holding AS, som blant annet inkluderer Nordic Choice Hotels, overdras til Stordalens barn.

Med det ble en av Norges største familieformuer overført til Emilie (25), Henrik (23) og Jakob A. Stordalen (20).

– Stolt og glad

Selv presiserer far Petter Stordalen (55) at dette ikke betyr at han er i ferd med å pensjonere seg:

«Jeg har aldri vært lenger unna pensjonisttilværelsen og har ingen planer om å trekke meg tilbake. Men i dag har mine tre fantastiske barn overtatt som eiere av verdens beste hotellselskap. En dag overtar de også kontrollen sammen. Det gjør meg stolt og glad,» skriver han på Twitter, hvor han har delt et bilde av seg og barna fra signeringsdagen.

8,36 milliarder kroner til hver

Avtalen gjør at 8,36 milliarder kroner overføres til hvert av de tre barna, ifølge VG.

– Hadde jeg ventet med å gjøre dette til jeg eksempelvis ble 75 år, ville barna ha vært på min alder da de fikk ansvaret. Da får du ikke med det ungdommelige løftet og pågangsviljen en i 20-årene har. Derfor slipper jeg dem til nå, sier Stordalen til avisen.

Han beskriver det som en forsikring om at barna overtar ansvaret for konsernet, dersom noe skulle skje med Stordalen.

– Dette handler om at den dagen jeg ikke lenger er her, så vil barna mine overta ansvaret for konsernet på en måte som sikrer langsiktighet og kontinuitet, sier han i en pressemelding.

Stordalen ga for et par år siden de tre barna styreplasser i stiftelsen Stordalen Foundation. Han mente det var en viktig del av læringen før de eventuelt skulle overta konsernet, skrev Dagens Næringsliv.

– Arv handler om mer enn penger. De skal arve businessfilosofien: Den fundamentale tankegangen om at det som er bra for samfunnet, er bra for business, sa Stordalen til avisen da.

«Vi vil gjøre det du gjør, pappa»

Stordalen har flere ganger snakket om hvor viktig det har vært for ham å la barna velge sin egen vei.

Han har fortalt at han nettopp derfor har vært stolt over at de likevel har ønsket å følge i hans fotspor.

– Jeg hadde én ting klart for meg: Jeg skulle ikke fortelle barna mine hva de skulle gjøre. De må følge sin drøm. Uansett hva det måtte være. De endte med å si: «Vi vil gjerne inn og gjøre det du gjør,pappa.» For meg er det kjærlighet, sa Stordalen i NRK-programmet Datoen.